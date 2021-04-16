Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 апреля 2021 года: в стационарах остаются 483 пациента

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 37 476 (+87)

Всего выздоровлений в Ярославской области: 35 690

Всего заражений в России: 4 684 148 (+8 995)

Умерли: 507 человека (+2)

Умерли в России: 104 795 (+397)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области еще два человека скончались от коронавируса. В стационарах остаются 483 пациента: 313 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 170 с типичной клиникой COVID-19.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 19435;

Рыбинск – 3799;

Ростовский МР - 2066;

г.о. Переславль-Залесский - 2022;

Тутаевский МР -1351;

Ярославский МР - 1231;

Угличский МР - 1281;

Борисоглебский МР - 1012;

Некрасовский МР - 935;

Гаврилов-Ямский МР – 808;

Пошехонский МР - 649;

Рыбинский МР - 510;

Даниловский МР - 448;

Мышкинский МР - 389;

Большесельский МР - 325;

Некоузский МР - 450;

Любимский МР - 298;

Первомайский МР - 275;

Брейтовский МР - 192.