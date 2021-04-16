Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 апреля 2021 года: в стационарах остаются 483 пациента

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 37 476 (+87)
Всего выздоровлений в Ярославской области: 35 690
Всего заражений в России: 4 684 148 (+8 995)
Умерли: 507 человека (+2)
Умерли в России: 104 795 (+397)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области еще два человека скончались от коронавируса. В стационарах остаются 483 пациента: 313 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 170 с типичной клиникой COVID-19.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 19435;
Рыбинск – 3799;
Ростовский МР - 2066;
г.о. Переславль-Залесский - 2022;
Тутаевский МР -1351;
Ярославский МР - 1231;
Угличский МР - 1281;
Борисоглебский МР - 1012;
Некрасовский МР - 935;
Гаврилов-Ямский МР – 808;
Пошехонский МР - 649;
Рыбинский МР - 510;
Даниловский МР - 448;
Мышкинский МР - 389;
Большесельский МР - 325;
Некоузский МР - 450;
Любимский МР - 298;
Первомайский МР - 275;
Брейтовский МР - 192.