Сгоревшие ежи и зайцы: в Ярославской области продолжают жечь сухую траву

В Ярославле в Брагино жгут траву. Фото: "Жесть Ярославль"

В Ярославской области начался сезон пожаров, а жители его поддерживают и продолжают жечь сухую траву. Спасатели выезжают больше 70 раз в сутки на тушения, соцсети заполняются страшными историями про обгоревших жителей полей.

- Я увидела своего старого друга-ежика. Он был с черным месивом вместо иголок. Уже мертвый. Еж погиб от человеческой жестокости или беспечности: кто-то поджег траву и все поле до самой деревни горело, - рассказывает историю из детства Тамара Коркина.

Ежегодно огонь полыхает и в полях, и рядом с жилыми домами. Поселок Щедрино находится в пяти километрах от Ярославля. На въезде в поселение есть большой пустырь, рядом с которым два крупных автосалона и жилые дома. Но это не помешало людям превратить поле в уголь.

Так выглядит сгоревшее поле в поселке Щедрино. Фото: Влада Красоткина

Уследить за пламенем такого размера очень сложно. Чудо, что в этом году еще не было случаев, когда огонь переходил на дома.

- Люди, заявляющие, что сжигание прошлогодней травы необходимо, заблуждаются сами и вводят в заблуждение других. Каждый акт поджога - это преступление против хрупкого мира природы. Главная опасность заключается в провоцировании лесных пожаров и разрушении биоценоза экосистемы, - пишет Светлана Колесник в группе "Подслушано в Ростове Великом".