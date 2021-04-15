В Ивановской области за сутки от COVID-19 умерли шесть человек

В области продолжается вакцинация от COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ивановской области за сутки от коронавируса умерли еще шесть человек: это пациент 65 лет из Шуи и пациенты 58, 65, 70, 86 и 92 лет из Иванова. Эту информацию на сегодняшнем брифинге озвучил первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин. Во всех случаях, уточнил он, были тяжелые сопутствующие патологии.

За сутки поставлено 60 новых диагнозов «коронавирус»: 39 человек были обследованы с ОРВИ и пневмониями, 19 ивановцев заразились от ранее заболевших, один человек привез инфекцию из Крыма и один – из Москвы. В стационаре находятся 743 пациента, на койках с кислородом 514 человек, на ИВЛ – 27. Выписаны 142 жителя региона.

В области продолжается вакцинация от COVID-19. Завтра, 16 апреля, в ТРЦ «Тополь» и «Ясень» откроют два пункта вакцинации. Оба будут работать ежедневно, в «Тополе» - с 10 до 20 часов, в «Ясене» - с 9 до 19 часов. В ТЦ «Серебряный город» с 10 до 20 часов продолжает работать пункт вакцинации. Предварительно записываться не нужно, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

В Кинешме, Родниках и Шуе ежедневно работают мобильные пункты. В Шуе – у «Главмага» и «Семейного «Магнита», в Родника - у ТЦ «Лето». В Кинешме по будням пункт находится у ТЦ «Лига Гранд», в выходные – на центральной площади.