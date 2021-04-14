В Ярославле показали, как изменят Которосльную набережную к лету: фото

Так будет выглядеть Которосльная набережная после ремонта. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле Которосльную набережную к летнему сезону ждут большие перемены. Городские власти решили отремонтировать самый разрушенный участок набережной возле моста. Его длина 280 метров.

В благоустройство входит установка современных фонарей, замена дорожного и тротуарного покрытия и бордюрного камня.

Этот участок набережной будут ремонтировать. Фото: Мэрия Ярославля

- Протяженность участка – порядка 280 метров. Существенно увеличить ширину проезжей и тротуарной части здесь затруднительно, так как рельеф местности сложный, есть значительные перепады. Но замеры позволили определить возможность расширить тротуар вдвое и сохранить ширину проезжей части, - пояснил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Работы начнутся уже в июне этого года.