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Общество14 апреля 2021 18:14

В Ярославле показали, как изменят Которосльную набережную к лету: фото

Полностью отремонтируют самый проблемный участок - у моста
Влада Красоткина
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Так будет выглядеть Которосльная набережная после ремонта.

Так будет выглядеть Которосльная набережная после ремонта.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле Которосльную набережную к летнему сезону ждут большие перемены. Городские власти решили отремонтировать самый разрушенный участок набережной возле моста. Его длина 280 метров.

В благоустройство входит установка современных фонарей, замена дорожного и тротуарного покрытия и бордюрного камня.

Этот участок набережной будут ремонтировать.

Фото: Мэрия Ярославля

- Протяженность участка – порядка 280 метров. Существенно увеличить ширину проезжей и тротуарной части здесь затруднительно, так как рельеф местности сложный, есть значительные перепады. Но замеры позволили определить возможность расширить тротуар вдвое и сохранить ширину проезжей части, - пояснил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Работы начнутся уже в июне этого года.

Тротуар будут расширять.

Фото: Мэрия Ярославля

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ