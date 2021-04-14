В Ярославле показали, как изменят Которосльную набережную к лету: фото

Так будет выглядеть Которосльная набережная после ремонта.
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле Которосльную набережную к летнему сезону ждут большие перемены. Городские власти решили отремонтировать самый разрушенный участок набережной возле моста. Его длина 280 метров.
В благоустройство входит установка современных фонарей, замена дорожного и тротуарного покрытия и бордюрного камня.
Этот участок набережной будут ремонтировать.
Фото: Мэрия Ярославля
- Протяженность участка – порядка 280 метров. Существенно увеличить ширину проезжей и тротуарной части здесь затруднительно, так как рельеф местности сложный, есть значительные перепады. Но замеры позволили определить возможность расширить тротуар вдвое и сохранить ширину проезжей части, - пояснил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.
Работы начнутся уже в июне этого года.
Тротуар будут расширять.
Фото: Мэрия Ярославля