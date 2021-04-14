Ивановцам разблокируют карты для льготного проезда только после вакцинации. ФОТО: правительство Ивановской области

Губернатор Ивановской области распорядился разблокировать карты для льготного проезда ивановцам старше 65 лет. Но только тем, кто пройдет вакцинацию от коронавируса.

Напомним, что из-за коронавирусных ограничений пожилые жители региона потеряли возможность ездить в общественном транспорте по льготной цене. Все люди, старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

- Согласно указу губернатора, после прохождения курса вакцинации против коронавирусной инфекции вакциной, прошедшей госрегистрацию, граждане старше 65 лет смогут воспользоваться для оплаты льготного проезда банковскими картами национальной платежной системы «Мир», - сообщили в правительстве Ивановской области.

Для разблокировки карты ивановцам, не сделавшим прививки, но уже оформившим льготную транспортную карту «Мир», в пункте вакцинации необходимо написать согласие на передачу данных о своей вакцинации в органы соцзащиты. В течение трех дней после полного курса вакцинации будет возобновлена возможность совершать льготные поездки, соответствующую информацию он получит в СМС-уведомлении.

Если житель региона уже прошел полный курс вакцинации, для разблокировки льготной транспортной карты «Мир» ему необходимо обратиться в органы социальной защиты с сертификатом, и карта также будет разблокирована в течение трех дней с уведомлением об этом в СМС.