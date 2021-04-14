В трамваях и троллейбуса Ярославля устанавливают валидаторы

В ярославских трамваях и троллейбусах начали устанавливать стационарные терминалы для оплаты проезда Фото: Мэрия Ярославля

В ярославских трамваях и троллейбусах начали устанавливать стационарные терминалы для оплаты проезда – валидаторы. Они будут находиться на поручнях в начале салона, в середине и в конце, чтобы пассажирам было удобно. Видимо, таким образом транспортники решили возместить отсутствие кондукторов, раз идея с оплатой проезда через переднюю дверь в Ярославле не прижилась.

Ярославцы смогут оплачивать проезд при помощи банковской или транспортной карты. Казалось бы, все основано на доверии, но не совсем.

- Данная система будет работать в связке с системой подсчета пассажиров на вход и выход. У водителя будет возможность видеть, сколько человек зашло и оплатило проезд. Для нас эта информация также очень важна для того, чтобы видеть пассажиропотоки, получать информацию, какое количество пассажиров вошло или вышло на той или иной остановке. Для того чтобы на основании этой информации принимать решение по возможной корректировке расписания движения, корректировке выпуска. Мы стараемся внедрять современные технологии в работе общественного транспорта, в том числе для того, чтобы оплата проезда была максимально удобной для пассажиров, - рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Нововведение начнет действовать дня через три, когда система пройдет проверку.