В Ярославской области с 15 апреля объявлен пожароопасный сезон

Травяные палы во многих случаях становятся причиной более серьезных пожаров Фото: Влад КОМЯКОВ

В Ярославской области пожароопасный сезон объявлен с 15 апреля. Соответствующее постановление уже подписано правительством области.

Для ликвидации пожаров уже подготовлены 837 человек и 533 машины. В этом году планируют купить еще 22 автомобиля на сумму в 35,5 миллиона рублей. В случае необходимости, если с возгораниями не получится справиться своими силами, привлекут силы соседних регионов.

Контроль за пожарной обстановкой будут вести патрули. Кроме того, планируют использовать данные видеонаблюдения и космического мониторинга. Помогут специалистам в работе с нарушителями и беспилотники.

Сейчас главной бедой являются травяные пожары. Ежедневно спасатели выезжают на такие вызовы около 70 раз. Балуются дети и многие взрослые искренне уверены, что, поджигая траву, они делают благое дело, уничтожая старую растительность и давая возможность расти новой. Это глубокое заблуждение!

- Привычное многим сжигание сухой травы оборачивается тем, что плодородный слой почвы будет восстанавливаться как минимум семь лет. Травяные палы вызывают сильное задымление. Во время горения выделяется огромное количество опасных веществ. Травяные палы во многих случаях становятся причиной более катастрофичных пожаров – лесных и торфяных, - рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Кроме того, в огне гибнут мелкие животные и насекомые.

Чтобы избежать беды, спасатели просят соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

- не поджигайте траву и стерню,

- не производите бесконтрольное сжигание мусора и не разводите костры,

- не разрешайте детям играть со спичками, не позволяйте сжигать траву,

- не бросайте горящие спички и окурки,

- не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки и осколки стекла,

- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными.

Если вы заметили пожар, сообщите о нем по номерам 01 или 112.

Кстати, за пал травы предусмотрен штраф и зависит он от причиненного вреда. С физических лиц может быть взыскано от 2 тысяч рублей, с юридических – до нескольких сотен рублей. Если пожар привел к смерти людей, предусмотрена уголовная ответственность.

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