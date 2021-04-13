Спасибо вам за жизнь!

ФОТО: страница Тутаевской ЦРБ ВКонтакте

Переболев ковидом, теперь я ловлю себя на мысли: если ты работаешь не в медицине, если не болеешь сам и здоровы твои близкие, то информацию из СМИ воспринимаешь несколько отстраненно - для тебя это только статистика. Но за ней стоят человеческие жизни и невероятный труд, профессионализм и ответственность медицинского персонала. Я болела COVID-19 очень тяжело, с двусторонним воспалением легких. Попала из Углича в Тутаевскую центральную районную больницу, перепрофилированную в ковид- госпиталь, в отделение ТЕРО №6. Здесь я изнутри увидела, как выхаживают каждого больного.

Младший медицинский персонал тщательно следит за чистотой, за тем, чтобы каждый пациент был вовремя накормлен, получил все необходимое. Медицинская сестра не только сделает уколы и даст лекарства, померяет сатурацию, но и посоветует, в какой позе тебе будет легче, как дышать, просто пообщается, побудет рядом. Это так важно для человека, который тяжело и отчасти непредсказуемо болен, ковид - коварная болезнь! Да еще и изолирован от близких… Я лежала одна, но когда через две недели смогла вставать, то видела через прозрачные перегородки, что ко всем своим пациентам медики относились одинаково сочувственно, внимательно.

Проведя в больнице месяц, могу отметить высочайший уровень всего персонала – от врачей до работников столовой, готовящих и вкусно, и сытно.

Слова особой благодарности - врачу Леониду Владимировичу Темкину, которого отличают глубокая заинтересованность, внимательное отношение к больным. При невероятной загруженности у него всегда находилось время заглянуть «вне плана», справиться о самочувствии, побеседовать, подбодрить, посоветовать. Я чувствовала: свою задачу он видит даже не в том, чтобы я поскорее выписалась, а в том, чтобы избежала осложнений, негативных последствий болезни, вернулась к полноценной жизни. Такое отношение к людям неоценимо!

Низкий поклон вам, Леонид Владимирович! Огромная благодарность руководству и всему персоналу клиники!

Ваша бывшая пациентка из Углича, к которой присоединяются все ее родные и близкие.