Долг бывшего инспектора-взяточника из Ивановской области погасили его родственники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родственники бывшего инспектора Госавтоинспекции Ивановской области оплатили его штраф, пока тот находится в местах не столь отдаленных. Правда, о доброте душевной тут говорить не приходится – родня продала иномарку, которая принадлежит осужденному, и таким образом вернула долг.

Теперь уже экс-сотрудника Госавтоинспекции привлекли за получение взятки. Женщине-водителю, которая, предположительно была пьяна, он предложил пройти медицинское освидетельствование. При этом тонко намекая, что в его силах сделать так, чтобы анализы показали алкоголь. Водитель решила, что ей проще откупиться.

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, преступление было выявлено подразделением собственной безопасности. В результате служебной поверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Гаишника осудили, он был приговорен к лишению свободы и штрафу в 400 тысяч рублей.Но отправившись отбывать наказание, мужчина не оплатил штраф.

- Судебному приставу стало известно, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль «Сузуки Витара», на который планировалось наложить арест. Но родственники должника решили продать машину и, не дожидаясь мер принудительного исполнения оплатили уголовный штраф в полном объеме, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ивановской области.