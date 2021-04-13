«МебельМаркт» в Ярославле: территории вокруг ТЦ будут благоустроенными и общедоступными

ФОТО: Наталья БОРОДИНА

Предварительно проект генплана был одобрен на публичных слушаниях и согласован с Министерством культуры РФ и правительством Ярославской области.

Конечно, не обходится и без вопросов. В частности, ряд горожан волнуются по поводу территории вокруг торгового центра «МебельМаркт» у Толбухинского моста. Они слышали, что проект ТЦ предполагает благоустройство его окрестностей, но беспокоятся, что объект будет огорожен, а это помешает людям свободно передвигаться по благоустроенной территории, осложнит доступ к их земельным участкам и Которосльной набережной.

Представители собственника дали ответ на эти вопросы: вокруг торгового центра проведут озеленение и благоустройство, установят лавочки, сделают новое освещение. При этом работы выполнят и за пределами границ ТЦ, что станет своего рода бонусом для горожан. Доступность – пешая и транспортная – также не пострадает, а лишь улучшится.

Наталья Богдан, руководитель проекта мебельного центра «МебельМаркт», поясняет:

- Мы стали инициаторами того, чтобы от улицы Малая Пролетарская к набережной реки Которосль проложить пешеходную и автодорогу. Сама набережная тоже стоит в планах на благоустройство – будет проведено озеленение, появятся пешие зоны, освещение, лавочки, детская площадка. Далее предполагается создание спортивной площадки, которая будет относиться к уже запланированной новой школе.

Кстати, общедоступным станет и бывший пожарный проезд около объекта. В мэрии решили его продлить и расширить, эти изменения также отражены в обновленном муниципалитетом генплане. Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов отмечает:По словам руководства ТЦ «МебельМаркт», все его территории будут общественными, а значит, доступными для всех. Сделать их привлекательными и популярными для ярославцев и гостей города – в интересах самого торгового центра, и там это прекрасно понимают.

- Участок дороги обязательно останется территорией общего пользования. В данный момент разрабатывается проект планировки, в котором можно установить красные линии и вообще повысить статус этого проезда на переулок или улицу. Таким образом, все интересы будут учтены.

В мэрии заверяют, что модернизированный проезд будет открыт уже в сентябре. Так что «МебельМаркт» должен стать местом, куда будет удобно приезжать и приходить не только для шопинга, но и для комфортного отдыха.