Коронавирус Covid-19 11 апреля 2021 12:00

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 апреля 2021 года: с начала пандемии скончались 500 ярославцев

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 11 апреля