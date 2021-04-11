Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 апреля 2021 года: с начала пандемии скончались 500 ярославцев

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 37 049 (+82)
Всего заражений в России: 4 641 390 (+8 702)
Умерли: 500 человека (+2)
Умерли в России: 102 986 (+337)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер