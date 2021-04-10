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Коронавирус Covid-1910 апреля 2021 15:00

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 апреля 2021 года: умер один пациент

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 10 апреля
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 36 967 (+87)

Всего заражений в России: 4 632 688 (+8 704)

Умерли: 498 человека (+1)

Умерли в России: 102 649(+402)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

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