Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 апреля 2021 года: умер один пациент

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 36 967 (+87)
Всего заражений в России: 4 632 688 (+8 704)
Умерли: 498 человека (+1)
Умерли в России: 102 649(+402)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер