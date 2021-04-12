Студенты Политеха общаются, учатся, заряжают гаджеты и обедают в новых смарт-зонах

Вуз стремится к тому, чтобы обучение в нем было комфортным, технологичным и эффективным Фото: Дмитрий Козлов

Смарт-зоны появились на 3-м и 6-м этажах главного учебного здания - они оборудованы экологичной мебелью, устройствами для зарядки гаджетов, полками для обмена книгами, монитором с широким углом обзора и возможностью выхода в сеть. Здесь студенты могут не только пообщаться друг с другом и провести свободное время, но и стать участниками онлайн-лекций и мастер-классов с преподавателями партнерских вузов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Отметим, что при этом студенты ЯГТУ могут свободно пользоваться онлайн-сервисами для учебы и отдыха на всей территории университета – для этого МТС развернула Wi-Fi-сеть. А смарт-зоны планируется создавать и в других корпусах вуза.

Смарт-зоны – очередное проявление сотрудничества ЯГТУ и Ярославского филиала МТС, а вчера вуз и телекоммуникационная компания подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Речь идет о модернизации учебной и материально-технической базы университета с помощью цифровых технологий, организации практик и стажировок студентов, реализации социальных проектов для учащихся и педагогов.

Директор филиала МТС в Ярославской области. Алексей Сальва признается, что ему вдвойне приятно приезжать в ЯГТУ, поскольку он и сам является его выпускником. При этом Сальва отмечает:

- Для нас сотрудничество с ведущими вузами – это не эпизодические события, а постоянный процесс. В этом сотрудничестве есть большой смысл, поскольку многие наши клиенты – молодые люди, и мы должны быть там, где они живут и учатся, творят, где создается новый потенциал нашего региона и страны. Конечно же, многие из них будут в дальнейшем взаимодействовать с нашей компанией – в том числе, как сотрудники или партнеры. Важно, что из стен вуза выходят выпускники, обладающие новыми знаниями и новыми подходами к жизни и работе.

В МТС видят, как меняются технологии образования – оно уже не замыкается за дверями аудиторий, все активнее развивается онлайн обучение, в том числе на открытых площадках. Важно участвовать в этих изменениях, непосредственно связанных со сферой деятельности компании - цифровыми, медийными и телекоммуникационными сервисами.

В свою очередь ректор ЯГТУ Елена Степанова говорит, что вуз стремится к тому, чтобы обучение в нем было комфортным, технологичным и эффективным:

- В этом плане мы благодарны компании МТС и другим партнерам, которые нас поддерживают. В данном случае мы вместе с МТС реализовали проект, который был задуман самими студентами, обеспечившими разработку дизайн-проекта и авторский надзор. Ребята знали, что им нужно, – и с точки зрения эстетики, и в плане организации пространства, которое должно быть удобным и для учебы, и для свободного времяпрепровождения. Студенты там не только занимаются или проводят перемены, но и собираются дружескими компаниями, отмечают дни рождения.

При этом Степанова отмечает: что касается взаимодействия с компаниями-лидерами, то для ЯГТУ важно не только их финансовое участие в проектах. Общение с ключевыми игроками рынка позволяет вузу получать актуальную информацию о том, как и какие технологии развиваются, какие тренды существуют в той или иной сфере. А значит – повышать качество обучения.

Студенты ЯГТУ могут свободно пользоваться онлайн-сервисами для учебы и отдыха на всей территории университета Фото: Дмитрий Козлов

После подписания соглашения в ЯГТУ наградили студентов-участников конкурсов, направленных на развитие вуза. Одной из победительниц стала Галина Шахматова, разработавшая дизайн проект смарт-зоны, в которой и прошло награждение.

- Участие в конкурсе было для меня неплохим вариантом для самореализации, и я рада сегодня видеть результат, - рассказала нам Галина. - Работая над проектом, я хотела показать, что деревянные паллеты (поддоны) можно применять и после того, как они использовались как транспортная тара. Экологичность – это актуальная тема, и в нашем вузе учат соответствующим походам. Кроме того, я хотела достичь хорошего результата малыми средствами – преобразовать пространство, не затрачивая лишних ресурсов. Кажется, у нас это получилось – во всяком случае, я и мои друзья с удовольствием проводим здесь время!

Поздравления и награждения закончились, а студенты в новой смарт-зоне остались – слушать онлайн-лекцию по цифровым технологиям и обсуждать услышанное…