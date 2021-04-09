Водителей популярного маршрута лишили лицензии

Ярославцы недовольны работой маршрутных такси. ФОТО: Сергей Добролюбов

Как известно, в России две беды. Но, кажется, что в Ярославле добавляется третья - общественный транспорт. То и дело в социальных сетях раздаются реплики о том, что некоторых маршруток люди ждут по сорок-пятьдесят минут. Один из таких маршрутов - №51, который следует от Торгового переулка до 15-го микрорайона (Ленинградский проспект).

«Четвертый день на остановках скопление людей. Стоим с детьми по часу мерзнем, мокнем», «Когда прекратится безобразие по перевозке на маршруте 51? С понедельника нельзя нормально планировать поездки, автобусов нет!», «Срочно просим решить вопрос с перевозкой на маршруте 51! Сколько можно стоять на грязных остановках, часами ожидая автобуса из центра в Брагино?» - возмущаются ярославцы в городских пабликах в социальных сетях.

Как стало известно, число машин на этом маршруте сократилось вдвое. Раньше 51-ый обслуживали два перевозчика, но один скончался в середине марта 2021 года, после чего транспортная инспекция лишила его компанию лицензии на пассажирские перевозки.

Адвокат семьи считает, что это сделали незаконно. Чиновники продолжают отмалчиваться, а родственники умершего бьются в очередные закрытые двери, в то время как водители снятых рейсов требуют зарплату с учетом компенсации простоя.

- Наша семья владела автобусами, на протяжении 20 лет осуществляла перевозки пассажиров по регулярным маршрутам, - рассказала Ольга Федяева, жена умершего. - Для этого требовали обновить подвижной состав, участвовать в конкурсах, следить за водителями и т.п. У нас с мужем были подобраны хорошие кадры, замечаний по качеству перевозок не было. Муж умер 16 марта 2021 года. Свидетельство о праве перевозки по маршруту №51 действует до 13 июля 2021 года. Самый конкурентоспособный противник – АО ПАТП-1. На имя умершего транспортная инспекция выписывает теперь протоколы о перевозке без лицензии, штрафует водителей на 50 000 руб. Я предъявляю в ДГХ, в транспортную инспекцию свои документы, подтверждающие, что я – собственник автобусов, которые работали на маршруте при жизни супруга, договор доверительного управления с организацией, у которой имеется лицензия на перевозку пассажиров, прошу разрешить продолжать перевозку по временному свидетельству, как указано в законе, но пока безрезультатно... Водители требуют зарплаты, у них семьи, наша семья осталась без дохода…. Пассажиры стояли на остановках, пока нас с водителями по 4 часа держали на Торговом переулке с проверками, разве это правильно?

А вот как развивались события непосредственно в момент проверки, по словам водителя автобуса Сергея Кокина.

- 29 марта в районе 17 меня задержали сотрудники транспортной инспекции, - рассказывает он. - Я находился в своем пустом автобусе, даже не перевозил пассажиров в этот день, так как мой работодатель – умер, а его наследники решали вопросы с организацией работы автобусов, были у нотариуса, а мне поручили стоять и ждать на остановке начала маршрута их распоряжений по работе.

Я объяснил проверяющим, что я не перевожу пассажиров, что я жду указаний от наследников своего работодателя по работе. У проверяющих на руках был приказ о прекращении действия лицензии на перевозку, выданной моему умершему работодателю – индивидуальному предпринимателю. Меня задержали на целых четыре с половиной часа!!!

Хотя сам же сотрудник – Юрий Леонидович Брединин, сказал, что вся проверка займет не больше 15 минут, в подтверждение чего демонстрировал мне соответствующий документ – распоряжение руководителя на проверку, где было написано про эти 15 минут.

Проверяющий инспектор Юрий Брединин несколько раз заставлял меня переписывать какие-то бумаги. Потом он позвал еще одного инспектора – С.В. Жукова, приезда которого мы вынуждены были ожидать достаточно долго…Закончилась эта проверка почти в 22 часа!!! Все это время меня не выпускали из автобуса элементарно - в туалет, не говоря уже о воде и еде... Я бесконечно подписывал и переподписывал, заполнял и опять перезаполнял какие-то бумаги…

Одна из «неблагополучных» маршруток №51. ФОТО: Сергей Добролюбов

Адвокат Федяевых Марина Лисина объяснила, в какой части было нарушено законодательство. Правозащитник считает, что действия транспортной инспекции были незаконны. Сотрудники ведомства воспользовались смертью ярославца и сняли маршруты с рейса.

- Частью 3 ст.3.1 ФЗ от 08.11.2007г. №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» - запрещено проведение плановых проверок субъектов, деятельность которых подлежит лицензированию, - отмечает она. - В нашем случае, проверки транспортных средств, предназначенных для обслуживания пассажиров, проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии с распоряжением органа государственного надзора (ч.6 ст.3.1 ФЗ от 08.11.2007г. №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»).

При проведении мероприятий по контролю возможно, в случае выявления нарушений, проведение внеплановой проверки (ч.2 ст.13.2 ФЗ от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). Частью 3 ст.13.2 этого же закона установлено, что плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного лица и не должны подменять собой проверку плановую. Учитывая, что 25 и 29 марта 2021 года инспектора Ространснадзора проверяли автобусы маршрута №51, заведомо зная, что перевозчик умер, т.е. они действовали по правилам плановой проверки, а это прямо запрещено законом. Законность действия приказа о прекращении действия лицензии будет проверена судом, заседание суда по этому поводу назначено на 23 апреля. Представители Ространснадзора, получив исковое заявление, зная достоверно, что дело находится в суде, продолжают «облаву» на маршруте №51, прямо нарушая положения закона. До настоящего времени в Перечне реестров лицензий на сайте Ространснадзора в разделе «Деятельность-разрешительные документы» имеется запись о действующей лицензии на имя Федяева А.И.

Кроме того, как пояснила Марина Лисина, согласно п.14 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права (в частности, права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором).

Из перечисленных норм права усматривается возможность наследования права на заключение договоров на организацию регулярных перевозок автомобильным транспортом, которое принадлежало ИП Федяеву А.И. на основании специальных свидетельств.

По данной позиции есть даже судебная практика: решение Арбитражного суда Свердловской области по делу№А60-16151/2019 - суд согласился с тем, что обязательства по перевозке могут передаваться по наследству.

Вот только автобусы продолжают простаивать, их собственник - нести убытки: автотранспорт находится в лизинге, а ярославцы - ждать свою маршрутку почти час или добираться до дома или работы с пересадками. А как быть семье, которая лишилась отца и мужа и продолжает бороться с самоуправством? Сроки рассмотрения обращений составляют 30 дней. Кто будет платить деньги водителям, и кормить их семьи? Ведь перевозчику не выдают даже временного разрешения на работу.

Согласно новой транспортной реформе с середины июля 51-й маршрут вообще перестанет существовать. Как сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский, тот вариант транспортной схемы, который был опубликован несколько дней назад, «согласован» по замечаниям большинства жителей города». Однако, на вопрос: «Все ли замечания были учтены?», чиновник ответил так:

- Сложно сказать. Замечания приходили на почту, была офлайн встреча с жителями города. На данном этапе все учтено по большинству замечаний.

Чем закончится история с возвратом лицензии перевозчику, станет известно после заседания суда 23 апреля 2021 года.