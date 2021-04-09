Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 апреля 2021 года: в госпиталях находятся 507 пациентов

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 36 880 (+86)
Всего заражений в России: 4 623 984 (+9 150)
Умерли: 497 человека (+3)
Умерли в России: 102 247 (+402)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось еще на 86 человек. Скончались три ярославца.
Госпитализировано 507 пациентов: 324 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 183 с типичной клиникой COVID-19.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 19074;
Рыбинск – 3788;
Ростовский МР - 2032;
г.о. Переславль-Залесский - 1992;
Тутаевский МР -1336;
Ярославский МР - 1204;
Угличский МР - 1242;
Борисоглебский МР - 1006;
Некрасовский МР -920;
Гаврилов-Ямский МР – 801;
Пошехонский МР - 649;
Рыбинский МР - 507;
Даниловский МР - 447;
Мышкинский МР - 383;
Большесельский МР - 324;
Некоузский МР - 431;
Любимский МР - 289;
Первомайский МР - 265;
Брейтовский МР – 190.