Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 апреля 2021 года: в госпиталях находятся 507 пациентов

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 36 880 (+86)

Всего заражений в России: 4 623 984 (+9 150)

Умерли: 497 человека (+3)

Умерли в России: 102 247 (+402)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось еще на 86 человек. Скончались три ярославца.

Госпитализировано 507 пациентов: 324 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 183 с типичной клиникой COVID-19.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 19074;

Рыбинск – 3788;

Ростовский МР - 2032;

г.о. Переславль-Залесский - 1992;

Тутаевский МР -1336;

Ярославский МР - 1204;

Угличский МР - 1242;

Борисоглебский МР - 1006;

Некрасовский МР -920;

Гаврилов-Ямский МР – 801;

Пошехонский МР - 649;

Рыбинский МР - 507;

Даниловский МР - 447;

Мышкинский МР - 383;

Большесельский МР - 324;

Некоузский МР - 431;

Любимский МР - 289;

Первомайский МР - 265;

Брейтовский МР – 190.