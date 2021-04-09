Снился кошмар: следователи проверяют версию о том, что мать пыталась задушить 12-летнюю дочь

На этом балконе нашли тело погибшей Фото: СУ СКР по Ярославской области

В ночь на 7 апреля в Ярославле на балконе квартиры на улице Титова пришедший с работы мужчина обнаружил тело своей 43-летней жены. В комнате в это время спала их 12-летняя дочь.

Сотрудники регионального СКР начали доследственную проверку, однако, сразу сообщили, что смерть ярославны носит не криминальный характер. А спустя два дня история приняла совершенно иной оборот. Уголовное дело все же было возбуждено – по статье «Покушение на убийство» и потерпевшей выступила 12-летняя дочь погибшей женщины.

Ничего не помнит

Как рассказал источник КП-Ярославль, муж не смог открыть дверь в квартиру, вскрывали замок сотрудники МЧС. Когда люди зашли в дом, тело женщины было на балконе, а девочка спала в своей комнате.

Сотрудники правоохранительных органов провели все необходимые следственные мероприятия и уехали. Девочка осталась под присмотром отца, а под утро пожаловалась ему на сильную боль в горле. Поехали в больницу. И тут выяснились шокирующие подробности: ребенка пытались задушить. Причем, никаких видимых следов, синяков и ссадин, на шее не имелось.

Что произошло между ней и матерью, девочка так и не смогла рассказать. По ее словам, ночью ей снился кошмар, но какой именно, она не помнит.

«Всегда спокойная была»

Знакомые погибшей сейчас находятся в шоке от случившегося.

- Мне сказали, что оторвался тромб. А сейчас скинули информацию из соцсетей. Я ничего не понимаю в этой ситуации, - рассказала одна из подруг погибшей. – Она всегда спокойная была как танк. Недавно с работы уволилась, но там фирма не очень стабильная по финансам, давно хотела уйти.

Расследование уголовного дела продолжается. Девочке оказывают психологическую помощь, с ней работают специалисты.

«Таких женщин в наше время очень много»

В ярославских пабликах трагедию обсуждают и многие пытаются объяснить поступок ярославны.

- Мне жалко эту женщину, насколько должно быть подорвано эмоциональное состояние, что она решилась на такое, - пишет Ольга Т. в группе «Жесть Ярославль». – Возможно, она не осознавала, что все так серьезно, может и не думала, что у нее депрессия, как обычно - просто устала. Тут бессмысленно рассуждать, что и как с ней произошло, это знала только она. Но раз так поступила, значит, состояние ее было уже на грани и таких женщин в наше время очень много! Сейчас у каждой второй либо панические атаки, либо депрессии.

- У нас на все жалобы женщины один ответ: а ты как хотела, терпи... А нагрузка тем временем огромная, при этом тотальное обесценивание со всех сторон, вот и срываются. И про лечение: у многих на себя нет ни времени, ни денег - это факт, - считает София К.

У некоторых мужчин точка зрения совсем иная. Очень быстро разговор с трагедии на улице Титова перешел в спор о том, кто больше устает – мужчины или женщины и кто на ком паразитирует.

- Конечно, у женщин нет времени на себя… Ведь они так устают в быту, где все за них делают машины, это два. И да, большая часть женщин обвиняет мужика во всех их бедах, - пишет Сергей С.

- Мужики паразитируют? Машинка постирала, мультиварка еду приготовила, пылесосиком поелозила и фсе, устала. Раньше ничего такого не было и не ныли, на веревках не вешались. Мужик на работе пашет целый день, а женщина, бедняжка, дома переломилась. Тьфу, читать ваш бред тошно, - возмущается Николай К.

- Я не хочу никого обвинять, но она же жила не одна и депрессивное состояние появляется не одномоментно, явно она пребывала в нем какое то время... И вот муж неужели не замечал этого, что трудно этого не заметить, или не хотел замечать, - задает вопрос Анна Л.