«Новые люди» поддержали проекты по экологии и велопарковкам в Ивановской области

Авторы проектов-победителей «Марафона идей» в Ивановской области - Сергей Михайлов, Анита Щербань и Александр Неупокоев. Фото предоставлено организаторами мероприятия

Его инициатор, партия «Новые люди», получила свыше 15 тысяч заявок со всей страны, 132 из них оставили наши земляки. В режиме реального времени участники защищали свои проекты перед зрителями и жюри. Самый живой отклик нашли образовательные и экологические проекты, предложения по организации безопасной и комфортной городской среды, а также досуга молодежи. Авторы двух проектов получили от «Новых людей» 300 000 рублей на воплощение в жизнь своих идей и замыслов, один проект партия поддержит организационно.

Ярко и достойно представили свои идеи

На протяжении месяца представители молодой политической партии «Новые люди» принимали от жителей страны самые креативные и интересные предложения по улучшению качества жизни. Все они оказались в федеральном проекте «Марафон идей». Принять в нем участие мог любой желающий, заполнив заявку на сайте проекта с 12 февраля по 12 марта. За это время из 65 регионов поступило 15 327 заявок. Рекордсменами по количеству предложений стали Московская область и Санкт-Петербург. В «Марафоне идей» активно участвовали молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Призыв стать участниками такого масштабного проекта нашел отклик и в сердцах ивановцев – на «Марафон идей» было подано 132 заявки, в финал вышли шесть наиболее интересных проектов.

На заключительном этапе авторам идей необходимо было презентовать свой проект коротко и ярко: на защиту у каждого выступающего было полторы минуты.

- Очень приятно увидеть, как дружно ивановцы откликнулись на призыв поделиться своими идеями. Это говорит о том, что в обществе назрел запрос на перемены. При выборе лучших предложений мы ориентировались на несколько факторов: возможность оперативной реализации идеи и получения отдачи от нее, а также разносторонний подход к развитию региона, - рассказала член жюри «Марафона идей», пресс-секретарь партии «Новые люди» Екатерина Еременко.

Представители партии «Новые люди» живо обсуждали представленные проекты. Фото предоставлено организаторами мероприятия

Ивановцы представили свой регион достойно: в числе идей оказались проекты, затрагивающие самые разнообразные сферы жизни: создание новых площадок по выгулу и дрессировке собак, открытие центра досуга для молодежи, где можно было бы пообщаться и поиграть в настольные игры и даже установка лебедки для «спасения» фур из перегруженного дорожного плена – одна такая «спасательная веревка» по подсчетам автора идеи, стоит около 150 тысяч рублей.

Проекты-победители поделили 300 000 рублей

В числе победителей оказался проект по раздельному сбору мусора, который презентовал известный в городе общественник Александр Неупокоев. Молодой человек предлагает установить в школах, учреждениях дополнительного образования, деловых центрах контейнеры для сбора макулатуры, металла и пластика. Собранное вторсырье затем будет поступать на переработку, а на вырученные средства школа или деловой центр сможет сделать ремонт, обустроить территорию или создать арт-объект, фотозону. И главное в этом экологическом проекте – развить в людях культуру отношения к себе и окружающим.

Гости, участники и авторы идей, прошедших в финал. Фото предоставлено организаторами мероприятия

- Человек должен с детства понимать, что может повлиять на свою жизнь и жизнь окружающих. Ребенок, опустив в контейнер фантик из-под конфеты, впоследствии увидит новую игровую площадку или расписанную стену в своей же школе. Так он поймет, что в этом новом и его заслуга тоже, - считает автор идеи. Александр Неупокоев уже задействовал в своем проекте 10 ивановских школ, в планах – поставить контейнеры для раздельного сбора мусора в 55 школах, 21 корпусе вузов и 24 деловых центрах.

Партия «Новые люди» поддержала его идею и вручила сертификат на 100 000 рублей для дальнейшего развития.

А проект по внедрению в городскую среду велопарковок от Сергея Михайлова получил от «Новых людей» 200 000 рублей. Молодой человек предложил создать в Иванове развитую сеть велодорожек, часть маршрутов уже согласована с мэрией и в ГИБДД. Кроме этого, на внутришкольных и дворовых площадках автор идеи предложил установить велопарковки по примеру той, что уже обустроена на Шереметевском проспекте возле одного из деловых центров.

- Важными условиями велопарковок являются компактность, удобство, надежность, эстетический вид и разумная цена. Мы с единомышленниками посчитали, что цена одной такой парковки для велосипедов – около 15 тысяч рублей, - говорит Сергей Михайлов.

По его словам, важно и дальше развивать велосреду в городе – прокладывать туристические веломаршруты, открывать мастерские и прокаты. На победные 200 000 рублей от «Новых людей» ивановец сможет установить более десяти новых велопарковок в областном центре.

«Новые люди» помогут открыть творческий центр для молодежи

Очень яркий эмоциональный отклик у членов жюри нашел проект Аниты Щербань: девушка предложила открыть в Иванове центр творческого развития молодежи. По ее задумке, в городе обязательно должно появиться креативное место, где бы юноши и девушки 13-18 лет могли попробовать себя в самых разных сферах: в спорте, рисовании, танцах, музыке. И, что очень важно, под руководством ярких и современных молодых преподавателей. На создание такого центра необходимо более 20 миллионов рублей. В рамках «Марафона идей» представители партии «Новые люди» пообещали оказать Аните Щербань всю необходимую организационную помощь: просчитать проект, грамотно составить бизнес-план, продумать рекламную кампанию, подобрать помещение. Одним словом, упаковать ее задумку и вдохнуть в нее жизнь.

«Марафон идей» показал, что в Ивановской области немало активных неравнодушных людей, которые заинтересованы в том, чтобы изменить жизнь, сделать ее лучше, комфортнее, интереснее и ярче. В дальнейшем организаторы планируют продолжить такой марафон. Ни одна инициатива не останется без внимания - поддержка партии «Новые люди» не ограничится только теми денежными выплатами, которые получили победители. Все проекты будут поддержаны. Позже инициативы ивановцев в том или ином виде могут войти в расширенную программу партии «Новые люди». А авторов самых выдающихся инициатив со всей страны пригласят стать экспертами комитетов партии.

Наша справка

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер: в Новосибирской области - 7,0%, Калужской - 8,08%, Костромской - 7,5% и Рязанской области - 5,7%.

Также кандидаты от «Новых Людей» приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02%.

По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии созданы в 73 регионах страны. «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.