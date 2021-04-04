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Коронавирус Covid-194 апреля 2021 12:46

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 апреля 2021 года: смертей от COVID-19 нет

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 4 апреля
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 36 450 (+87)

Всего заражений в России: 4 580 894 (+8 817)

Умерли в Ярославской области: 486 человека (0)

Умерли в России: 100 374 (+357)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

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