Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 апреля 2021 года: смертей от COVID-19 нет

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 36 450 (+87)
Всего заражений в России: 4 580 894 (+8 817)
Умерли в Ярославской области: 486 человека (0)
Умерли в России: 100 374 (+357)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер