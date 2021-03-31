Ярославль против стихии: с какими сложностями столкнулись местные жители этой весной

Еще одним неприятным инцидентом стало подтопление магазина «Пятерочка». ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Весна этого года стала непростым испытанием для ярославцев. Кажется, что стихии решили обрушить на горожан всю свою мощь. Ветер срывает крыши с домов, вода беспрепятственно течет по улицам, мешая передвижению и размывая грязь, в которой буквально утопает город, а в особенности его окраины.

Из-за этого возникает много неприятных случаев. Например, недавно на улице Папина от жилого дома ветром оторвало часть кровли, которая упала рядом с проходившей мимо женщиной. К счастью, все кончилось хорошо, однако жителям приходится быть крайне осторожными, ведь от такой погоды можно ожидать чего угодно.

Подобное ЧП произошло и на улице Титова. С дома №14 сорвало покрытие.

Погода совсем не летная...Фото: группа "Ярославль - Красноперекопский и Фрунзенский" ВКонтакте

Еще одним неприятным инцидентом стало подтопление магазина «Пятерочка» на улице Светлой. Вода проникла внутрь магазина и значительно усложнила процесс торговли.

- Да, и внутри в зал тоже попала, у зоны касс и где овощи стоят. Пришлось по поддонам ходить, - отмечают ярославцы Анастасия Большакова и Вячеслав Абрамов.

Причем дело, как пишут комментаторы, не в безответственности работников магазина, ведь снег вокруг него регулярно убирался. Из-за стремительного таяния льда и снега по всему городу растекаются «реки», остановить которые практически невозможно.

К тому же вода размывает землю, образовывая непроходимые препятствия из грязи. Если в городе они встречаются не так часто, то на проселочных дорогах и выездах из небольших районных поселков движение вообще практически невозможно. Люди и машины завязают на весенней распутице и не могут добраться до работы или дома. На Яковлевском проезде в Заволжском районе легковой автомобиль и вовсе провалился в грязь и воду по самые окна. И таких случаев очень много…

На Яковлевском проезде легковой автомобиль и вовсе провалился в грязь и воду. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Но ярославцы не теряют чувство юмора и стараются лишь подшутить над сложившейся ситуацией. «Да тут ГТО по плаванию можно сдать!», «А что, многие мечтают жить на море», «Венеция!» - пишут люди в комментариях под постами о затоплениях.

Когда все это кончится, остается только догадываться. Прогноз погоды в ближайшее время обещает теплую и часто солнечную погоду, поэтому можно надеяться, что скоро земля совсем освободится от снежного покрова, высохнет, и тогда жители Ярославской области смогут сполна насладиться красотой и теплом весны.