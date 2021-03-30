Лошади дарят крылья: в Ярославле открылась первая в стране школа паралимпийского конкура

Много лет назад было замечено, что лечебная верховая езда благотворно влияет на организм человека. ФОТО: группа «Лошади дарят крылья»/«Белая лошадка» Вконтакте

- Обеими ручками сразу держимся, тянемся! Как хорошо, лежим как на диванчике, - дает тренер инструкции маленькому Косте, сидящему на лошади.

- Одна рука вверх, другая на голову. Одна – вверх, другая – на плечо, - одновременно едет на лошадке и выполняет задание тренера Кирилл.

Обычным людям кажется, что ничего сложного в этом нет, а вот тем, у кого проблемы со здоровьем, такие простые упражнения не всегда даются легко. С 2017 года в Ярославле на базе спортивного клуба «Физкультурник» работает проект «Лошади дарят крылья», цель которого не только социально адаптировать людей с инвалидностью, но и раскрыть их творческие способности и таланты.

Но еще много лет назад было замечено, что лечебная верховая езда благотворно влияет на организм человека. Она позволяет быстрее восстановиться не только после травм, но и улучшает состояние детей и взрослых при таких заболеваниях, как ДЦП, синдром Дауна, расстройства аутистического спектра, ментальная инвалидность и других. Но терапевтические занятия – это одно, а паралимпийский конный спорт – совершенно иное. Он успешно развивается во всем мире и, кроме «официальных» паравыездки и парадрайвинга, в мире становится популярным новое направлении – паралимпийский конкур. И главный шаг к нему в Ярославской области сделан. С 1 декабря в спортклубе начала работать первая в России Школа паралимпийского конкура. Деньги на этот проект выделил Фонд президентских грантов.

Существует целая технология подготовки лошадей под необычных всадников. ФОТО: группа «Лошади дарят крылья»/«Белая лошадка» Вконтакте

- Паралимпийский конный спорт в Ярославской области развивается силами энтузиастов. В области доступна подготовка по паралимпийской выездке, по программе Специальной Олимпиады. Что касается паралимпийского конкура, поскольку это новое направление, не включенное в программу Паралимпийских игр, то систематической и методической подготовки по нему не ведется. Есть опыт коллег, но его нельзя обобщить и тиражировать в качестве методики подготовки. Поэтому, разрабатывая свою программу, мы опирались на английский опыт, где данному направлению уже около 13 лет и оно официально развивается под эгидой Британской ассоциации конкура, - рассказала КП-Ярославль руководитель проекта «Лошади дарят крылья» Екатерина Сибарнова. – Мы изучаем и используем британские методики как основу для создания собственных разработок, с соблюдением авторских прав.

На данном этапе проект рассчитан на 66 человек – и на детей, и на взрослых. Для них в проекте есть группа начальной подготовки (развивающая и оздоровительная верховая езда), группа адаптивного спорта и группа паралимпийского спорта. Занятия проводят мастер спорта международного класса, тренер первой категории по конному спорту и профессиональный инструктор по адаптивному конному спорту. Активно помогают родители «особенных» детей, обучение которых также предусмотрено грантом.

На данном этапе проект рассчитан на 66 человек – и на детей, и на взрослых. ФОТО: группа «Лошади дарят крылья»/«Белая лошадка» Вконтакте

- В рамках проекта есть небольшая пилотная школа для родителей. Важно, чтобы они понимали, что чувствует и переживает ребенок, сидя на коне. И для детей это мощная поддержка на эмоциональном уровне, ведь очень здорово заниматься вместе с мамой или папой. В идеале, мы бы хотели, чтобы все родители хоть раз проехали верхом, - говорит о нюансах проекта его идейный вдохновитель.

Большие помощники – сами лошади. По словам Екатерины, существует целая технология их подготовки, которая занимает не один год и специально подобрана под особенных всадников.

- Лошади проходят регулярную прыжковую подготовку под руководством мсмк Алексея Горбова, проводится корректировка работы с учетом ограничений особенных всадников. Только благодаря грантовой поддержке Фонда, нашим участникам доступны все возможности спортивных площадок ООО «Спорт» и МУ СШОР №21, в том числе современный отапливаемый манеж с набором препятствий. У нас имеется специализированный посадочный блок, полное снаряжение по стандартам Международной федерации конного спорта, - рассказывает Екатерина.

Несмотря на то, что занятия проводятся не так давно, очевидный прогресс спортсменов уже налицо. Соня и Настя учатся ездить строевой рысью, Кирилл не только попробовал простые упражнения, но и в первый раз помог почистить кобылу Маню, а Мария все увереннее сидит в седле, Таисия старается правильно пользоваться поводом, а Варя все дольше держит нужную осанку. Постепенно вводятся занятия с препятствиями, чтобы дети к ним привыкали и не боялись. В проект продолжают приходить новые участники.

- Активно участвуют больше 30 семей с особенными детьми. Надеемся, что скоро к нам на манеже присоединятся социальные клиенты Красноперекопского психоневрологического интерната, которые сейчас находятся на карантине и занимаются дистанционно. Думаем, пандемия нам не помешает. В целом, старт отличный, все активно работают, бодро, весело, посещаемость высокая, волонтеры ответственные, - подвела Екатерина первые итоги.

В центре работает инклюзивный конно-драматический театр «Белая лошадка» и инклюзивная арт-лаборатория «КониПтицы». ФОТО: группа «Лошади дарят крылья»/«Белая лошадка» Вконтакте

Для тех, кому спорт не так интересен, а больше тянет к творчеству, в реабилитационно-творческом центре «Лошади дарят крылья» работает инклюзивный конно-драматический театр «Белая лошадка» и не так давно (также при поддержке Фонда президентских грантов) открылась инклюзивная арт-лаборатория «КониПтицы».

- В театре «Белая лошадка» занимаются и здоровые люди, и люди с инвалидностью. Здесь все могут развить свой творческий потенциал. Мы ставим спектакли, в которых присутствует и хореография, и драматическое искусство, и конные номера, - рассказывает Екатерина.

За время существования «Белой лошадки» создано уже более 10 спектаклей и конных шоу. Новое направление арт-лаборатория «КониПтицы» только набирает популярность и этим, кстати, уже успели воспользоваться мошенники. Сейчас идет дополнительный набор в группу – все занятия проводятся бесплатно, но активизировались люди, не имеющие отношения к проекту, которые просят деньги за участие.

- Мы их действия пресекаем и еще раз напоминаем, что денег за работу с людьми, имеющими ограниченные возможности, мы не берем, - говорит Екатерина.

В арт-лаборатории сейчас занимаются 30 человек из Красноперекопского ПНИ, участники инклюзивного театра и 10 семей с особенными детьми. По словам организаторов, в период пандемии есть запрос именно на семейную активность, когда к занятиям привлекаются и члены семьи, и родственники, и друзья. И, конечно, нужно идти в ногу со временем, а сегодня очень востребованы различные квесты.

Особенно важно отметить еще раз, что с ребятами работают замечательные педагоги, которые душой болеют за свое дело и готовы постоянно придумывать что-то новое, чтобы участникам их проектов не становилось скучно.

*Проекты реализуются с использованием гранта Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.