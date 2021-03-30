Заслуженные победы

Участники, победители конкурса со своими преподавателями-наставниками. Фото: из архива колледжа

Колледж уже не первый год по разным компетенциям принимает участие в движении WorldSkills Russia - «Молодые профессионалы», направленном на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования.

- Подготовка к региональному этапу чемпионата «Молодые профессионалы» и само участие в нем для студентов и их наставников - хороший образовательный опыт. Важно, что все задания чемпионата - практико-ориентированные, выполняя их, студенты демонстрируют свои навыки, уровень овладения компетенциями, - поясняет Галина Кукушкина, преподаватель специальных дисциплин пошехонского колледжа, постоянный эксперт чемпионата.

В компетенции «Дошкольное образование» колледж представляла студентка 3-го курса Дарья Петрова. Даша стала лучшей за все годы участия конкурсанткой, незначительно уступив соперницам из педколледжей.

Медалью поощрили студента 3-го курса Дениса Иванова за участие в компетенции «Водитель грузового автомобиля». К прохождению конкурсных этапов его подготовили преподаватели Сергей Емельянов и Сергей Барсуков.

Заслуженной победы добилась одна из двух команд колледжа в компетенции «Ландшафтный дизайн». Студенты 3-го курса Дмитрий Денисенко и Василий Шаров набрали максимальное количество очков и стали победителями чемпионата.

Победители конкурса в компетенции «Ландшафтный дизайн». Фото: из архива колледжа

В этой компетенции сложнейшей была конкурсная программа: создание подпорной стенки, мощение пошаговой дорожки, установка габиона, швеллера и водоема, укладка газона, посадка живой изгороди и цветочно-декоративной растительности. Студенты из Пошехонья выполнили все задания, уложившись в срок.

В этой же компетенции выступали студенты 2-го курса Кирилл Резчиков и Алексей Прокофьев. По мнению наставника Галины Кукушкиной, они сумеют успешно представить колледж на соревнованиях в следующем году.