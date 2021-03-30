«Новые люди» в Ярославле поддержали студентов-предпринимателей и модернизацию библиотеки

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

«Марафон идей» – это федеральный проект партии, которая сейчас активно расширяет свою деятельность в том числе и в Ярославской области, опираясь на активных и позитивно настроенных людей.

В рамках «Марафона идей» каждый мог предложить инициативу, идею о том, как улучшить жизнь в своем городе, регионе. Награда победителям конкурса - выделение финансирования от партии «Новых людей» для реализации их идей.

Оказалось, что в Ярославской области активных, креативных и творческих людей предостаточно! В течение месяца «Новые люди» получили более 130 разнообразных инициатив: от проектов по оказанию помощи будущим мамам - до предложений по формированию городской среды в Ярославле.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

В финал конкурса прошли 11 лучших инициатив. Вчера жюри «Марафона идей» должно было выбрать лучших – призовой фонд можно было передать одному участнику или распределить между несколькими.

Зал, в котором конкурсанты представляли свои проекты, был полон людьми с горящими глазами – и студентами, и уже опытными общественниками, волонтерами, которые сохраняют в себе динамичность и желание помочь ближним.

Председатель экспертного жюри Дмитрий Артамонов отметил:

- Здорово, что в нашем конкурсе приняло участие много молодежи от 18 до 35 лет, радует, что вы предложили идеи улучшения самых разных сфер нашей жизни. И даже те идеи, которые сегодня не станут победителями, не останутся без внимания, а некоторые из них войдут в программу партии «Новые люди».

Какие же идеи вышли в региональный финал конкурса?

В Рыбинске предложили создать кинотеатр под открытым небом, который привлечет и горожан, и туристов.

В Ярославле - оборудовать площадку для творческих коллективов и активного отдыха в Бутусовском парке.

Еще одна идея – порадовать пациентов геронтологических центров и хосписов, создав там комнаты, где можно пообщаться с кошками, взятыми из приютов.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Инициатива, понравившаяся многим - принимать ненужную одежду и обновлять ее, делать уникальной стараниями волонтеров – дизайнеров и портных. А затем – дарить эти шедевры нуждающимся…

Одним словом, идеи били ключом! Степень проработанности проектов, конечно, была разной – как и опыт их инициаторов. Но большинству было сложно отказать в стремлении украсить окружающую нас жизнь, сделать ее комфортней и безопасней. Так что жюри пришлось и поломать голову, и поспорить за круглым столом, выявляя лидеров.

В итоге денежные сертификаты от «Новых людей» получили инициаторы 3 идей.

Проект Антона Орлова «С фотоаппаратом по России» предполагает устраивать поездки по нашим населенным пунктам для фотографов и видеооператоров, которые сумеют и показать красоты нашей страны, и обратить внимание (в том числе властей!) на проблемы с инфраструктурой и благоустройством. Грант – 50 тысяч рублей.

Инициатива Натальи Зарецкой «Новые предприниматели» нацелена на то, чтобы давать студентам знания о предпринимательской деятельности, опробованные в реальных условиях. Грант – 100 тысяч рублей.

Алена Никитина предлагает преобразовать читательский зал в библиотеке в Дзержинском районе Ярославля. Там будет создано творческое пространство «Муми-Дол» для детей, подростков, молодежи и семей с детьми. Грант – 150 тысяч рублей.

Комментируя итоги финала, председатель экспертного жюри Дмитрий Артамонов сказал нам:

- Мы рады, что сможем поучаствовать в реализации очень интересных проектов. Главными критериями при отборе победителей для нас были реализуемость предложенных идей, их эффективность для окружающих и способность объединять вокруг себя людей. Все это мы увидели у наших конкурсантов.