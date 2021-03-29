Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 марта 2021 года: скончались два человека, 89 заразились

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Всего заражений: 35917(+89)

Умерли: 479 человека (+2)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

На этой неделе власти Ярославской области обещали ослабить некоторые коронавирусные ограничения. С 50% до 75% собираются увеличить наполняемость концертных, театральных и цирковых залов, а также зоопарка.