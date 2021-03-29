Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 марта 2021 года: скончались два человека, 89 заразились

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 35917(+89)
Умерли: 479 человека (+2)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
На этой неделе власти Ярославской области обещали ослабить некоторые коронавирусные ограничения. С 50% до 75% собираются увеличить наполняемость концертных, театральных и цирковых залов, а также зоопарка.