Третья неделя Великого поста: что можно, а что нельзя есть

Основной пищей верующих остаются простые блюда из фруктов и овощей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе сохраняются строгие ограничения в еде, что и в первые две неделе. Основной пищей верующих остаются простые блюда из фруктов и овощей. Можно есть фасоль, кукурузу, горох, соления, варенье, каши, орехи, мед, грибы и сухофрукты. Чтобы облегчить труд постящихся, в воскресный день выносят Животворящий Крест. Он помогает людям найти в себе силы продолжить дорогу к очищению.

Как питаются на третьей седмице.

Понедельник, среда, пятница - сухоядение.

Вторник, четверг - тушенные либо отварные блюда, но без масла.

Суббота, воскресенье - овощи и фрукты тушеные, на пару либо отварные с добавлением масла.

Также разрешено в воскресенье включить в меню разбавленное водой красное вино. Чтобы снизить чувство голода, в перекусы можно есть свежие фрукты, орешки, сухофрукты.

Что нельзя есть на третьей седмице.

Как и раньше нельзя употреблять продукты животного происхождения. В меню не входит мясо, хлеб, сливочное масло, яйца, рыба, молочные продукты.

Вкусные постные рецепты

На завтрак можно подать перловую кашу с подливой. Пока крупа варится, делаем к ней соус. Заливаем порезанные морковь, пол-луковицы, зубчик чеснока и брокколи водой, добавляем специи и 1/2 столовой ложки муки. Тушим на огне 20-25 минут, а после выливаем подливу в кашу.

На обед можно сделать оригинальные роллы из кабачка. Для этого понадобится:

- кабачок 250 г;

- нори 1-2 листа;

- миндалевый орех 2-3 шт;

- 1 перец болгарский;

- 1 авокадо;

- 1 огурец;

- 1 морковка;

- зелень;

- мед, сок лимона по 1/2 ч.л., перец, соль по вкусу.

Для начала нужно натереть на крупной терке мякоть кабачка, отжать и измельчить. Далее добавить специи и морковь, порезанную соломкой, и смешать с кабачком.

Остальные овощи разрезать продольными кусками, удобными для завертывания.

Кабачковую массу с морковкой разложить на листе нори, по краю выложить овощи и завернуть все в роллы. Через 10 минут после приготовления разрезать на кусочки шириной 3-4 см, выложить на тарелку, посыпать семенами кунжута.

На ужин побалуйте себя варениками с вишней.

Берем 2 стакана муки, 1 стакан воды, соль, сахар, 200 граммов вишни. Из муки, воды, соли и сахара замешиваем постное крутое тесто. Вишню перебираем, моем и освобождаем от косточек. Делаем крупные вареники и отвариваем их в подсоленной воде.