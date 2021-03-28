Осторожно, много прекрасного: в Ярославле прошел конкурс красоты

Участницы конкурса красоты. Фото: Корона Ярославля

27 марта в Ярославле прошел финал конкурса красоты "Корона Ярославля" и "Корона Рыбинска". Когда все гости присели за свои столики, на сцене появились ведущие и пригласили первую участницу. Но жюри приготовили оценочные бланки: прошедший вечер для них оказался непростым. Пришлось потрудиться и выбрать лучшую из лучших.

В конкурсе было три номинации: "Miss" - участницы от 18 до 30 лет, незамужние и без детей, "Missis" - участницы до 40 лет, замужем и с детьми и "Missis Classic" - прекрасные женщины возрастом 40+. Девушки подготовили визитку, в которой рассказали о себе, своих увлечениях и достижениях. Перед зрителями номинантки предстали в трех образах: в русском национальном костюме, коктейльном и вечернем платьях.

Чтобы достойно заявить о себе, участницы много и долго готовились. Проходили различные женские тренинги, учились дефилировать, красиво говорить и позировать для фотосессий.

Борьба за победу - это всегда тяжелая и кропотливая работа. С какими трудностями сталкиваются участницы, рассказала и поделилась своим опытом одна из финалисток Аннета Киселева.

- Мне захотелось испытать новые ощущения, поэтому я решила поучаствовать в "Короне Ярославля". При подготовке случилась очень интересная история с пошивом платья. Для русского национального костюма сложно было найти ткань. В Ярославле не было материалов народным орнаментом. Такие ткани везут только из-за границы, а у нас санкции. Мы с швеей смогли найти ткань в интернет-магазине, но пришлось ждать, когда ее напечатают. В итоге, несмотря на все трудности и проблемы, мне пошили замечательное платье, - рассказывает Аннета.

Также девушка рассказал, что несмотря на высокую конкуренцию, коллектив был очень дружелюбным. Участницы помогали друг дургу, поддерживали и подбадривали - красивые снаружи и внутри.

Но вот пришло время подводить итоги. "GRAND-PRIX Miss Корона Ярославля" стала Алла Барахоева, "GRAND-PRIX Missis" - Аннета Киселева, а "GRAND-PRIX Missis Classic" - Ольга Ланцова.