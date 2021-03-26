В Ярославле ввели карантин из-за африканской чумы свиней Фото: Павел МАРТИНЧИК

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ввел карантин по африканской чуме свиней. Вспышку этой болезни зафиксировали исправительной колонии №8 Ярославля.

Рядом с очагом установили круглосуточный КПП, дезбарьер, шлагбаум и камеру для обработки одежды.

Угрожаемой территорией является пространство в радиусе пяти километров. В эту зону входят:

- часть Дзержинского района, ограниченная улицей Урицкого, Ленинградским проспектом, улицами Панина, Волгоградской, Михайловской, Красноармейской, 2-й Норской набережной, 1-й Норской набережной, Тутаевским шоссе (дом 52а), поселком Скобыкино, садоводческими товариществами «Керамик», «Росинка», «Рассвет»;

- часть Заволжского района, ограниченная поселком Толга, улицами Утренней, Бакуниха, Тихой, Нововоздвиженской набережной, Воздвиженской улицей, Волгостроевской набережной, Прибрежной, Береговой, Калиновой улицами, садоводческими товариществами «Резинотехника», «Инструментальщик», «Очапки»;

- часть Кузнечихинского сельского поселения, включая поселок Ярославка, деревни Большие Жарки, Ватолино, Курдумово, Малые Жарки, Мологино, Поддубново, Починки, Ракино, Рютнево, Софино, Якимцево, сел Пазушино, Толгоболь, Устье, Федоровское;

– часть Некрасовского сельского поселения Ярославского района, включая территории поселка Ченцы, деревень Красная Горка, Крюковское, Максимовское, Новая, Платуново, Потерево, Ченцы.

Так же под «подозрением» все оставшиеся части районов Ярославля, кроме Фрунзенского, некоторые деревни Ярославского и Тутаевского районов.

На территории угрожаемой зоны нельзя охотиться на всех животных, в зоне наблюдения – на дикого кабана.

На территории угрожаемой зоны запретили все виды охоты, в зоне наблюдения – только охоту на дикого кабана. В угрожаемой зоне разрешена продажа свиного мяса только промышленного производства, покупка свинины у селян и фермеров запрещена.