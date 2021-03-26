В Ивановской области женщина сожгла паспорт жениха дочери

Главный документ гражданина был уничтожен в ходе ссоры. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский» с заявлением обратился 48-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским о том, что мать женщины, с которой он встречается, в ходе ссоры уничтожила его паспорт.

Как выяснилось в ходе разбирательства, накануне потерпевший пришел в гости к своей возлюбленной. На тот момент в квартире находилась ее мама, которая решила воспользоваться моментом и высказать отношение к мужчине - недовольство выбором своей дочери. Между гостем и мамой невесты завязался словесный конфликт, и в ходе ссоры женщина выхватила из рук мужчины паспорт и, разорвав его на части, выбросила в печь. Визитер успел спасти из огня лишь несколько страниц.

- Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 Уголовного кодекса Российской Федерации (похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия). Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.