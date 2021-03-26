Костромская пенсионерка перевела мошенникам более 2 миллионов рублей

Женщина перевела мошенникам 2 миллиона 112 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В дежурную часть ОП№2 УМВД России по городу Костроме обратилась 73-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что два дня назад ей на мобильный телефон с незнакомого номера позвонила девушка. Она представилась менеджером банка, объяснила, что у пенсионерки взломали счет с валютным вкладом, и перенаправила потерпевшую к другой «сотруднице банка».

Под чутким руководством аферистки женщина сняла 2 миллиона 112 тысяч рублей и два дня переводила их на «безопасные» счета, выполнив при этом 68 банковских операций. Затем пенсионерка целые сутки ждала сообщения с обещанными «банковской сотрудницей» новыми реквизитами, нотак и не дождалась. Самое печальное в этой истории заключается в том, что костромичка знала о подобных преступных схемах, но все равно попалась на крючок мошенников.

В настоящее время розыском аферистов занимается полиция.