Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 марта 2021 года: скончались еще три человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 35647(+93)
Всего выздоровлений: 34060
Умерли: 475 человека (+3)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области за сутки диагноз «коронавирус» поставлен 93 местным жителям. Скончались от COVID-19 еще три человека.
Госпитализированы на инфекционные койки в стационары региона 619 пациентов: 381 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 238 с типичной клиникой COVID-19.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 18419;
Рыбинск – 3724;
Ростовский МР - 1949;
г.о. Переславский – 1898;
Тутаевский МР - 1272;
Ярославский МР - 1158;
Угличский МР - 1158;
Борисоглебский МР - 998;
Некрасовский МР -870;
Гаврилов-Ямский МР – 800;
Пошехонский МР - 645;
Рыбинский МР - 501;
Даниловский МР - 438;
Мышкинский МР - 376;
Большесельский МР - 322;
Некоузский МР - 397;
Любимский МР - 284;
Первомайский МР - 253;
Брейтовский МР – 185.