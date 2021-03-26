Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 марта 2021 года: скончались еще три человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 35647(+93)

Всего выздоровлений: 34060

Умерли: 475 человека (+3)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области за сутки диагноз «коронавирус» поставлен 93 местным жителям. Скончались от COVID-19 еще три человека.

Госпитализированы на инфекционные койки в стационары региона 619 пациентов: 381 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 238 с типичной клиникой COVID-19.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 18419;

Рыбинск – 3724;

Ростовский МР - 1949;

г.о. Переславский – 1898;

Тутаевский МР - 1272;

Ярославский МР - 1158;

Угличский МР - 1158;

Борисоглебский МР - 998;

Некрасовский МР -870;

Гаврилов-Ямский МР – 800;

Пошехонский МР - 645;

Рыбинский МР - 501;

Даниловский МР - 438;

Мышкинский МР - 376;

Большесельский МР - 322;

Некоузский МР - 397;

Любимский МР - 284;

Первомайский МР - 253;

Брейтовский МР – 185.