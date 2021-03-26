По щиколотку в грязи либо по колено в снегу: как выглядят ярославские кладбища после зимы?

К свежим захоронениям на Осташинском кладбище можно пройти только в резиновых сапогах Фото: Полина Вачнадзе

В этом году Родительская суббота выпадает на 27 марта. Стоит ли в этот день идти на кладбище? Данный вопрос волнует многих верующих. По словам священнослужителей, навещать могилы близких в Родительскую субботу не обязательно, гораздо важнее искренняя молитва за родных. Помолиться за души усопших можно и в храме, и дома, если по каким-то причинам не можете быть на службе.

Но посещать кладбища в Родительскую субботу, скорее, добрая традиция. Правда, в этом году многие ярославцы находятся в замешательстве: ехать или нет? Зима выдалась очень снежная, и велика вероятность, что до могил по сугробам будет не добраться.

Корреспондент КП-Ярославль проехал по трем кладбищам и посмотрел, как там обстоят дела с уборкой снега. Как утверждают в департаменте городского хозяйства мэрии города, «уборка идет в плановом режиме, основной упор делается на центральные аллеи».

Осташинское кладбище: берегите автомобили

Скажем сразу: добраться до самого кладбища по убитой напрочь дороге оказалось гораздо сложнее, чем по сугробам до могил. Путь к часовне - как после бомбежки, поэтому берегите автомобили.

На дороге на въезде можно легко угробить подвеску Фото: Полина Вачнадзе

Чего не скажешь об участке до нового сектора Осташинского кладбища. Здесь положен асфальт, видно, что благоустройство шло полным ходом. Хочется верить, что в этом году оно продолжится.

К новому участку кладбища сделали дорогу Фото: Полина Вачнадзе

Участок кладбища, где идут текущие захоронения, представляет собой грустное зрелище. К свежим могилам можно пройти только в резиновых сапогах, руководство погоста не озаботилось даже деревянными помостами. Грязь, слякоть, топь. А ведь сюда приезжают на девятый день, и на сороковой.

Можно было положить хотя бы деревянные помосты, но зачем... Фото: Полина Вачнадзе

Захоронения прошлых лет на Осташинском кладбище пока еще все в снегу, идти лучше в высоких сапогах. Сугробы сейчас покрыты плотным настом, если непосчастливится провалиться, то снега примерно по колено.

По тропикам между могил лучше ходить в высоких сапогах Фото: Полина Вачнадзе

Центральные дороги кладбища очищены от снега, где-то из-за резкого потепления уже даже просматривается асфальт.

Аллея в "старой" части Осташинского кладбища Фото: Полина Вачнадзе

Чурилковское кладбище

Западное кладбище или, как его называют в народе, Чурилковское, к Родительской субботе в целом готово. Центральные дороги почищены, но двум машинам на них разъехаться будет проблематично. Поэтому лучше оставить автомобили на въезде и дойти до могил пешком.

Двум машинам на дороге будет не разъехаться Фото: Полина Вачнадзе

Некоторые тропинки между захоронениями протоптаны, другие едва различимы под сугробами. Так что либо захватите с собой лопату, либо рассчитывайте только на свои силы или тех, кто придет на кладбище раньше вас.

Не ко всем могилам легко добраться Фото: Полина Вачнадзе

Яковлевское кладбище

В целом ситуация такая же, что и на остальных: главные дороги приведены в порядок, между могил придется идти по сугробам. Но на центральных дорогах машины легко разъедутся.

Основная дорога на кладбище Фото: Полина Вачнадзе

Часть проходов между захоронениями хорошо утоптана, видимо, по ним ходят довольно часто.

Здесь тропа не просто протоптана, кто-то потрудился с лопатой в руках Фото: Полина Вачнадзе

Рейд по кладбищам мы провели в четверг днем. Велика вероятность, что к завтрашнему дню, к Родительской субботе, резкое потепление сделает свое дело и снег подтает. Тогда добраться до захоронений будет еще легче. Но на смену сугробам могут прийти грязь и слякоть. Так что ориентируйтесь по погоде и на всякий случай приготовьте резиновые сапоги. А лучше дождитесь теплой погоды, а пока помяните покойных добрым словом или молитвой.