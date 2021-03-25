Правительство Ярославской области и Сбер совместно повышают качество здравоохранения и общественной безопасности в регионе

ФОТО: ПАО Сбербанк

Губернатор области Дмитрий Миронов провёл рабочее совещание с заместителем Председателя Правления Сбербанка Ольгой Голодец и представителями Сбера по вопросам цифровизации услуг населению в регионе.

На встрече были представлены цифровые сервисы индустрии здравоохранения Сбера и подведены итоги пилотных проектов, которые уже реализуются на территории области. Новые разработки призваны сделать медицинские услуги более доступными для жителей региона, повысить скорость и комфорт работы для персонала лечебных учреждений.

Так, сервисы СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА, СберМедИИ и Группы компаний ЦРТ позволяют проводить консультации с врачами онлайн, мониторинг и консультации пациентов с хроническими заболеваниями, включая заболевших COVID-19, доставлять безрецептурные лекарства и автоматизировать рутинные операции работы с документами у врачей.

В Ярославской областной клинической больнице уже начали применять Voice2Med от Группы компаний ЦРТ — продукт на основе искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Основная цель внедрения — увеличение количества времени, которое врач уделяет непосредственной работе с пациентом за счёт сокращения времени на заполнение документации.

С прошлого года в регионе используется система выявления патологии лёгких с применением искусственного интеллекта, что ускоряет постановку диагноза и назначение лечения. Планируется внедрение технологий и систем на базе ИИ для анализа КТ головного мозга, маммографии и постановки предварительного диагноза. В основе сервисов лежат алгоритмы, разработанные Лабораторией искусственного интеллекта Сбера, и они успешно применяются в регионах России.

В марте в Ярославской области стартовал пилотный проект по использованию телемедицинского сервиса СберЗдоровье для мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями. К примеру, мониторинг больных артериальной гипертензией поможет на 30% снизить уровень смертности от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения.

Правительство региона и руководство Сбербанка договорились, что в Ярославской области – одной из первых в стране – будет внедряться комплексное решение в сфере здравоохранения, которое предусматривает онлайн-запись к врачу через сервис СберЗдоровье, консультацию и выписку электронного рецепта с последующим онлайн-заказом и доставкой лекарств «до двери» через СБЕР ЕАПТЕКУ.

Стороны положительно оценили уже действующие пилотные проекты в области здравоохранения, а также другие интеллектуальные решения по созданию комфортной и безопасной среды обитания. Система видеонаблюдения с возможностью биометрического поиска «Визирь» от Группы компаний ЦРТ показала высокую эффективность на уровне 98%, её применение значительно повышает безопасность общественных пространств для жителей и гостей Ярославской области и помогает оперативно разыскивать преступников и пропавших без вести.

Далее Дмитрий Миронов и Ольга Голодец посетили матч по следж-хоккею (хоккей на санях, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями) среди детских команд — банк принимает активное участие в реализации этого важного социального проекта, который реализует регион в масштабах страны. От имени Сбера командам были вручены новые комплекты игровой формы.

ФОТО: ПАО Сбербанк

В завершение встречи Дмитрий Миронов и Ольга Голодец приняли участие в торжественном открытии первого хаба СБЕР ЕАПТЕКИ в Ярославле.

- Время подтвердило правильность ранее выбранного Сбером направления развития цифровых технологий, показало их многократную востребованность, в том числе в сфере медицины и улучшения качества жизни. Мы рады, что часть этих технологий уже работают в Ярославской области. Благодаря деятельной позиции губернатора, направленной на развитие здравоохранения, в регионе уже создан Ярославский фармацевтический кластер, где совокупность научных, образовательных центров, производств и лабораторий является наиболее эффективной для развития фармацевтической отрасли не только региона, но и страны.

В ближайшее время жители региона смогут оценить и новые сервисы от компаний индустрии здравоохранения экосистемы Сбера, которые предлагают своим клиентам лучшие медицинские сервисы, делая медицину ещё более доступной для жителей нашей страны. Открытие СБЕР ЕАПТЕК позволяет значительно увеличить ассортимент и доступность лекарств в регионах и даёт людям возможность получать качественные лекарственные средства в самые короткие сроки при первой необходимости. Предлагаемые решения, направленные на повышение качества оказания медицинских услуг, носят комплексный характер и включают апробированные в других регионах услуги.

Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правления Сбербанка

- Пандемия коронавируса, которую сейчас переживает весь мир, заставила искать новые формы организации здравоохранения и лекарственного обеспечения граждан. Особенно востребованными оказались дистанционные формы диагностики и консультирования больных и их родственников, бесконтактная доставка продуктов и лекарств.

Поэтому такие разработки, как «Цифровая медицина», «Искусственный интеллект в медицине», «Онлайн продажа и доставка лекарств», «Доступная медицина на основе речевых технологий», имеют хорошую перспективу к внедрению в практику работы отрасли в Ярославской области.

С их помощью будет облегчена работа врачей, новые цифровые технологии значительно повысят доступность врачебной помощи, что особенно важно для жителей удалённых районов и маломобильных граждан. Цифровые технологии сегодня развиваются стремительно. И сотрудничество со специалистами Сбера поможет нашему региону соответствовать вызовам времени.

Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области