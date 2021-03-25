В Ярославле суд арестовал управляющего отделением банка ВТБ

Илья Гофтман заключен под стражу до 22 мая Фото: Правительство Ярославской области

Кировский районный суд сегодня, 25 марта, удовлетворил ходатайство следователя регионального УФСБ - управляющий ярославским отделением банка ВТБ Илья Гофтман заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: превышение должностных полномочий и незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

- Илье Гофтману избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая 2021 года, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.