В Ярославской области стартовал проект «Детство без опасности»

Взрослые должны обеспечить безопасность маленьких пассажиров. Фото предоставлено ООО "ДБО"

На пресс-конференции, посвященной старту в регионе федеральной образовательной программы для родителей «Детство без опасности», обучающей правилам перевозки детей в автомобиле рассказали, что тренинги будут проходить на базе ГБУЗ Ярославской области «Областной перинатальный центр».

- Дети – это самые беззащитные участники дорожного движения. Мы, взрослые, должны обеспечить безопасность самых маленьких пассажиров и только нам под силу предотвратить дорожно-транспортные происшествия, которые чаще всего происходят по вине родителей, - призвала руководитель проекта, - отметила руководитель проекта «Детство без опасности» от ООО «ДБО» Кристина Ляпистова.

Проект реализуется в три основных этапа: первый - старт проекта и привлечение внимания общественности к актуальной проблеме; второй - обучение медицинских сотрудников тому, как проводить занятия с матерями; далее обученные сотрудники будут проводить для беременных женщин и рожениц регулярные тренинги - несколько раз в неделю. К настоящему моменту работники родильного дома прошли обучение и готовы проводить тренинги для молодых мам. В лечебное учреждение завезено демонстрационное оборудование для практической отработки навыков, готовы к раздаче обучающие памятки-буклеты.

В текущем году на территории региона зарегистрировано 15 ДТП с участием детей-пассажиров, что на 25 % больше аналогичного периода прошлого года. В результате данных ДТП получили травмы 17 (+21, 4%) детей и 1 ребенок погиб. Погибший несовершеннолетний пассажир был не пристегнут ремнем безопасности, находился в салоне автомобиля вместе с родителями.

- Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма является одним из приоритетных направлений Госавтоинспекции. Во взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами и организациями на постоянной основе реализуются меры профилактики ДТП с участием детей, в том числе несовершеннолетних пассажиров, - подчеркнул начальник УГИБДД УМВД России по Ярославской области Антон Царев.

Все присутствующие выразили понимание значимости конечного результата данного проекта – формирование точного представления обо всех видах опасностей, возникающих при перевозке детей, то есть повышение уровня осознанности правомерного поведения взрослых, перевозящих в своем автомобиле самое дорогое, что есть в жизни – детей.