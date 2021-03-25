«Есть несколько критериев готовности»: психолог дал полезные советы родителям будущих первоклассников

Настрой взрослых полностью передаются ребенку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 апреля начинается прием заявлений о поступлении в первый класс общеобразовательных школ. Как сообщила заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева, с этого года в порядок приема будут внесены некоторые изменения.

Департамент образования мэрии города Ярославля на своем сайте выставил документ, в котором подробно расписано, на какие микроучастки делится город, и какие дома и улицы в него входят.

Психологический аспект выбора школы и учителя раскрыла психолог Алена Собаканова. Она отметила, что, несмотря на обилие информационных ресурсов, на которых можно узнать об особенностях обучения в той или иной школе, ознакомиться с педагогическим составом и традициями учебного заведения, родители чаще всего опираются на свой личный опыт и мнение окружающих, так называемое «сарафанное радио».

При выборе школы родители чаще всего опираются на свой личный опыт и мнение окружающих Фото: Олег ЗОЛОТО

– Как выбрать первого учителя? Исходя из опыта общения с детьми, я прихожу к выводу, что хорошо бы, если бы ребенок сам выбирал его, посещая «школы выходного дня». В таком случае ребенок видит учителей и уже испытывает к какому-то из них симпатию, - добавляет Алена Сергеевна. Следует также отметить, что школы, имеющие статус «с углубленным изучением» какого-либо предмета, имеют абсолютно одинаковую программу начального образования. Изменения начинаются либо с пятого, либо с восьмого класса. Поэтому, прежде всего при выборе школы стоит учитывать ее территориальную близость к дому и комфортные условия обучения.

Очень часто родители будущих первоклассников задаются вопросом: должен ли ребенок обладать какими-то особыми навыками и знаниями перед поступлением? Так вот, по мнению психолога, в этом нет необходимости. Однако есть четыре критерия готовности ребенка к школе, работая над которыми можно существенно облегчить ему жизнь в первые месяцы в первом классе: интеллектуальный, социальный, коммуникативный и волевой.

Есть четыре критерия готовности ребенка к школе Фото: Алексей БУЛАТОВ

– По интеллектуальной готовности: в первую очередь нужно, чтобы ребенок знал что-то о себе, о действительности, которая его окружает. Если же мы говорим о социальной, то подразумеваем общение со сверстниками, способность задавать интересующие вопросы и взаимодействовать со своим окружением. Что имеется в виду под волевой готовностью? Например, то, что ребенок может просидеть 30 минут урока и внимательно выслушать учителя, что он способен регулировать свое поведение и свои эмоции. Коммуникативная – это, по сути, то же, что и социальная, то есть умение общаться и взаимодействовать с людьми, - поясняет психолог.

Что же нужно сделать, чтобы развить в дошкольнике данные качества? Для этого, по мнению Алены Собакановой, не обязательно посещать какие-либо учебные заведения, а только обеспечивать ему контакт со сверстниками и, что самое важное, уделять как можно больше родительского внимания и заботы. К тому же, самочувствие и настрой взрослых полностью передаются ребенку. Поэтому при обсуждении вопросов, касающихся школы, лучше соблюдать спокойствие, чтобы он не начал нервничать и переживать по этому поводу. Можно поделиться своим школьным опытом, полистать вместе выпускной альбом или рассказать какие-то интересные и познавательные истории.

На вопрос о том, стоит ли сильно загружать ребенка дополнительными развивающими занятиями, ответила Светлана Астафьева:

– На сегодняшний день родители увлеклись тем, что отправляют своих детей в различные кружки, секции, на занятия и так далее. И иногда возникает ощущение, что для них даже не столь важно, что они там получат, они готовы просто сидеть в коридоре или куда-то уехать. А ведь самое главное в этом возрасте – общение с родителями. Это нужно, чтобы установить контакт, когда чтобы отношения сложились доверительные и теплые.