Ярославский терапевт рассказала, как избежать весенней простуды

Весной организм человека особенно восприимчив к вирусам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вероятность подхватить простуду весной очень велика. Организм после долгой зимы ослаб, а желание поскорее снять с себя пуховик и стянуть шапку очень велико. И как итог: болит горло, из носа течет, хочется лечь и уснуть, а не радоваться первым солнечным дням.

Как укрепить организм и избежать недомогания, КП-Ярославль рассказала терапевт с 25-летним стажем Наталия Тишининова.

- Вопрос, который волнует многих и не только весной: промокшие ноги могут стать причиной простуды или это миф?

-Прямой связи, конечно, нет. Но если ноги промокли, то, во-первых, это стресс для организма, а во-вторых, переохлаждение. На таком фоне иммунитет ослабевает. Вирус, который попал на слизистую в обычной ситуации бы не закрепился, а здесь начинает развиваться. Поэтому можно сделать вывод, что опосредованная связь между промокшими ногами и началом простуды все же имеется.

- Что может стать причиной частых простуд?

- В моей практике встречаются пациенты, восприимчивые к болезням. Как они сами выражаются, к ним прилипает всякая зараза. В таком случае стоит обратить внимание на несколько факторов. Например, психологический стресс может стать причиной подавления функций иммунитета за счет негативного воздействия на лимфоциты в крови. Если у вас сидячая работа, возможно, вам стоит добавить физическую нагрузку. И не стоит забывать про сон. Недостаток сна - стресс для нашего организма.

- Почему к весне наш организм ослабевает? Чего ему не хватает?

- Весной иммунитет ослабевает в силу нескольких причин. За долгие зимние месяцы мы получаем мало солнечного света. А именно под его воздействием в коже образуется витамин D3, который играет важную роль в повышение зашитых сил организма. И полученный летом с овощами и фруктами запас витаминов к весне уже значительно уменьшился. Кстати, фастфуд, появившийся в нашем рационе, тоже не способствует восполнению запаса витаминов и микроэлементов.

Заработать гиповитаминоз и авитаминоз современному человеку очень сложно Фото: Мария ЛЕНЦ

- В каких продуктах и витаминах мы особенно нуждаемся после зимы?

-Витамин С регулирует биохимические реакции в организме, защищая нас от вирусов и бактерий. При этом он не синтезируется сам. Его мы можем получить из цитрусов, киви, капусты и перцев.

Витамин D3 необходим для щитовидной железы, он встречается в рыбьем жире, водорослях, яичном желтке и сыре.

Микроэлемент селен помимо укрепления иммунитета помогает снизить риск появления злокачественной опухоли в организме. Он присутствует в тунце, скумбрии, грече, помидорах и шампиньонах.

Микроэлемент цинк важен для работы клеток иммунитета. Без цинка иммунитет становится безоружным перед вирусом. Цинк содержится в говядине, свинине, крабах, бобах, овсянке, семечках тыквы и орехах кешью.

- Какие народные средства помогают, а каких стоит избегать?

-Врачи на приеме в поликлинике стараются не выписывать народные средства. Но я могла бы порекомендовать обильное теплое питье для снятия интоксикации в организме. Морс из клюквы, брусники могут выступить хорошим иммуностимулятором и антиоксидантом. Из народных средств самыми признанными считаются лук и чеснок. В них содержится растительный фитонцид, подавляющий рост и развитие бактерий.

-Может ли в нашем организме не оказаться определенного витамина?

- Современный человек питается достаточно разнообразно. У нас есть возможность купить все в магазине. Поэтому заработать гиповитаминоз и авитаминоз очень сложно. Для этого человек должен не принимать витамин больше года. Подобные заболевания могут возникнуть только при жесткой диете или после операции.