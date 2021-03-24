«Цирк продолжается»: в Ярославле за работой водителей трамваев следят люди в оранжевых жилетах

На некоторых остановках стоят люди в оранжевых жилетах. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Только в Ярославле поулеглись страсти вокруг предстоящей транспортной реформы и тут очередные новшества. С безбилетниками, которых насчитали порядка 40% от всех пассажиров, решили бороться радикальным способом. С 23 марта, без каких-либо предварительных объявлений и предупреждений, руководство «Яргорэлектротранса» решило, что вход в трамваи и троллейбусы будет только через переднюю дверь.

Сравниваем, что говорит руководство АО «Яргорэлектротранс» и что происходит на самом деле.

Итак, по новым правилам все пассажиры должны входить через переднюю дверь и сразу оплачивать проезд. В это время ярославцы, которым нужно выходить, стоят у остальных дверей и ждут, когда же их откроют.

- Высадка пассажиров будет осуществляться через вторую, третью и четвертую двери, спустя 5-10 секунд после открытия первой, - говорит директор «Яргорэлектротранса» Сергей Завьялов.

Если на входе один-два пассажира и то в этот норматив уложиться крайне трудно. Что говорить про часы пик, когда обилетиться желают человек так десять.

- Это как? Сдачу можно не сдавать? Да народ терпеливый, подождет, когда откроются все двери и войдет в любую понравившуюся, - пишут горожане в соцсетях.

«Данные нововведения не повлияют на общее время прохождения маршрутов». Пошел второй день реформы, а водители уже жалуются, что даже на короткий отдых на конечных остановках у них не остается времени. Иначе – отставание от графика.

Сегодня, 24 марта, на остановках в Дзержинском районе появились люди в оранжевых жилетах, которых острые на язык ярославцы уже окрестили народным ополчением.

- Они проверяют, правильно ли вагоновожатый открывает двери. На Дзержинского даже кино снимают. Цирк продолжается, - пишут в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

Напомним, что новые правила ввели для того, чтобы бороться с безбилетниками. А безбилетников много, потому что нет кондукторов.

- А это Ярославль! Ярославль настолько суровый город, что вместо одного кондуктора приходится нанимать четырех контролеров! – шутят в социальных сетях.