В ярославской Госавтоинспекции рассказали, как будут принимать экзамен на права по новым правилам

Все свои навыки вождения ярославцам придется показывать в условиях реальной дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем будущим водителям, которые не успели сдать на права, придется доказывать свое умение водить автомобиль уже по новым правилам. С 1 апреля отменяют один из важных этапов экзамена, так называемую «площадку». Как отдельный экзамен она проводиться не будет - оценивать готовность будущих водителей сотрудники Госавтоинспекции планируют только в условиях реального дорожного движения.

Кого коснутся изменения?

В первую очередь, желающих водить легковые и грузовые автомобили, автобусы и составы транспортных средств. Для тех, кто собирается получать права на вождение мотоциклов и скутеров, правила не изменятся.

Что нужно сделать, чтобы сдать экзамен?

Как и раньше - продемонстрировать навыки безопасного вождения на реальной дороге, с реальными водителями и реальными условиями. При этом набрать нужно менее пяти штрафных баллов, этот пункт правил остался неизменным.

Как будут оценивать ошибки?

За неправильное вождение, как и прежде, будут выставлять штрафные баллы. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы и в зависимости от степени их влияние на безопасность дорожного движения будут оценивать в один, два или три балла.

Грубые ошибки вынесены в отдельный блок и если сидящий за рулем студент их совершит, инспектор имеет право тут же прекратить экзамен. К таким нарушениям относятся, например, непристегнутый ремень безопасности или использование смартфона во время вождения.

Что еще новенького?

В автомобиле во время экзамена могут присутствовать не только ученик и инспектор, но и пассажиры. Например, другие кандидаты, которые ждут своей очереди, представители общественных организаций и автошкол. Их мнение может быть учтено, если возникнет спорная ситуация и в целом должно повысить прозрачность испытания.

Этап "площадка" с 1 апреля отменяется Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Интернете уже ведется немало споров по поводу всех этих нововведений. Многие будущие водители приняли их на ура - одной стрессовой ситуацией меньше. Другие боятся, что на дороге выполнить задания с «площадки» окажется в разы сложнее. Своим мнением по поводу отмены важного этапа экзаменационного процесса с КП-Ярославль поделился инструктор по вождению с 25-летним стажем Владимир Белотелов.

- Владимир Александрович, как вы считаете, отмена площадки отразится на процессе сдачи экзамена? Станет он проще или сложнее?

- Я думаю, что площадку полностью не отменят. Организовать в городе все необходимые условия для правильной сдачи экзамена практически невозможно, в ГИБДД это тоже понимают. Обеспечить полную безопасности при выполнении, например, параллельной парковки или парковки задним ходом, пока не получится. Выходит, что в городе придется сооружать что-то подобное площадке по габаритам и прочим пунктам. Все сводится к тому, что сделают один этап экзамена длительностью 30 минут. Но перед официальным началом экзамена пара упражнений все равно будет выполняться на площадке, а дальше сразу выезд в город.

- Для будущих водителей экзамен в реальной дорожной обстановке скорее плюс или минус?

- Если все это действительно будет реализовано в полной мере, то получится очень круто. Сейчас большинство инструкторов при работе на площадке заставляют учеников просто зазубривать движения, доводить их до автоматизма. И ученик не до конца осознает происходящее. Когда ситуация чуть меняется, он теряется, не знает, как себя дальше вести.

- Несмотря на все грядущие изменения, вы будете продолжать тренировки на площадке или сразу в пекло, сразу в город?

- На занятиях ничего не поменяется. Как учились на площадке и отрабатывали на ней навыки, так и продолжим это делать.