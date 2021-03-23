Бессмысленный риск: в какую сумму обходится спасение ярославских рыбаков

Запреты многим рыбакам не указ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кого спасти почти невозможно На дворе март, а это значит, что скоро лед начнет стремительно таять, и откроется сезон горе-рыбаков - любителей поплавать в ледяной воде. Случаев, когда люди проваливаются под лед из-за собственной глупости и уверенности в том, что с ними подобного никогда не случится, каждую весну в стране десятки и даже сотни.

Так, к примеру, в 2020 году подразделения Ярославской областной пожарно-спасательной службы выезжали на вызовы о происшествиях на воде 36 раз. Чаще всего приходилось вытаскивать на берег провалившихся под лед людей.

– В итоге было спасено 19 человек, а погибло – 25. И это только по нашей области. А ведь есть еще городские службы, а также подразделения других регионов, которые тоже много раз столкнулись с подобными ситуациями, – отмечает заместитель начальника ЦОД по ГО и ЧС Константин Шпилевой.

В этом году произошел пока только один такой инцидент: в Рыбинске двое мужчин катались на снегоходе по водохранилищу и оказались на отколовшейся льдине. Спасатели сразу же выехали и помогли потерпевшим выбраться из водно-ледового плена.

– Кстати, самыми опасными являются ситуации, когда люди выезжают на тонкий лед на снегоходах, мотособаках и иных механических средствах передвижения. В таких случаях часто происходит разлом льда, и вместе с тяжелым транспортным средством человек сразу идет ко дну. Спасти его практически невозможно, - дополняет Константин.

В целях профилактики спасатели проводят беседы с рыбаками, рассказывают, как спастись самим и спасти того, кто рядом в случае опасности Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Наказать рублем?

Если для некоторых людей сохранность их жизни не является стимулом соблюдать правила безопасности, не особо действует и штраф. В Ярославской области за выход на лед в запрещенный период он составляет всего три тысячи рублей.

А теперь давайте примерно подсчитаем, в какую сумму обходится бюджету выезд, на котором приходится вытаскивать из ледяной воды или снимать со льдины взрослых, дееспособных людей, которые добровольно, в здравом уме и твердой памяти пошли весной порыбачить… Один час работы спасателя оценивается в 160 рублей, на выезд отправляется звено из 5-6 человек. Это уже 800-960 рублей. В среднем операция по спасению длится около трех часов – вот почти и ушли те три тысячи рублей, которые потом, может быть, заплатит рыбак. И это мы еще не учли расходы на ГСМ для автомобилей и катеров.

Пару лет назад глава МЧС России вышел с предложением брать с рыболовов, которые нарушили правила выхода на лед, деньги за их спасание. Одни рыбаки взбунтовались: как так, мы платим налоги – будьте добры нас вытаскивать! Другие рассудили так: нарушил запреты, вышел на лед, провалился, спасли тебя – оплати расходы, которые понес бюджет из-за твоей самоуверенности и дурости. Тех любителей зимнего лова, что пошли на рыбалку при нормальных погодных условиях и попали в беду, спасать надо бесплатно. Об инициативе поговорили, поспорили – и забыли.

В прошлом году на водоемах погибли 25 человек. ФОТО: ГБУ ЯО "Пожарно-спасательная служба ЯО"

Знания, которые спасают

В целях профилактики спасатели областных подразделений проводят беседы с людьми, которых замечают на льду. Сотрудники службы рассказывают им о том, как распознать толщину льда по его цвету, что делать, если ты провалился или стал свидетелем такого происшествия. Существуют даже специальные листовки, где вся эта информация подана простым, доступным языком и дополнена иллюстрациями.

– Зачастую на профилактические беседы люди реагируют положительно, благодарят за инструкции. Видимо, люди в форме все-таки внушают доверие, и это заставляет прислушаться, - говорит спасатель.

Ежегодно таких случаев происходит, как мы уже сказали, сотни. Среди пострадавших есть и дети, оставленные у воды без присмотра взрослых. В силу своего возраста дети и подростки не понимают, какая опасность кроется за слоем крепкого только с виду льда. Но почему идут на риск взрослые? Какие цели они преследуют? Неужели развлечение в виде рыбалки или катания на снегоходе ценнее и важнее человеческой жизни?