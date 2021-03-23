Танки грязи не боятся: на ярославских дорогах тонут машины

ВАЗ наполовину ушел в воду. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле ВАЗ наполовину провалился в лужу. ЧП произошло сегодня, 23 марта, на Яковлевском проезде в Заволжском районе.

- Дома давно там построили, и до сих пор строят и строят. А дорог как не было, так и нет, - пишет Илья Глухов.

Утопившему авто водителю пеняют на то, что он мог бы выбрать и другую дорогу для проезда. Однако, по словам местных жителей, альтернативы здесь нет.

- К домам и гаражам только такими дорогами проезд, даже кроссовер шаркает бамперами или днищем. У самой там гараж, пока предпочитаю туда лишний раз не ездить. Хотя данную лужу вчера преодолела вечером без происшествий. Но видела около нее двоих застрявших и только выкарабкавшихся, - рассказывает Надежда Байдина.

И несчастный ВАЗ – не единственный «утопленник» за последние дни. Не смог одолеть водное препятствие на Яковлевском проезде и «Рено».

Не смог одолеть лужу и "Рено". ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

- По этой дороге к дому не подъехать, между домами 2 и 3 по Яковлевскому проезду та же ситуация, особенно у помойки и дальше как с детскому саду ехать. Попробовала сегодня ехать по Папанина и свернуть на Яковлевский проезд, там такие же моря! Как попасть домой? – задает вопрос, который, скорее всего, останется без ответа Дарья Селиверстова.

Сразу два автомобиля стали жертвами заволжских разливов. Под воду ушел эвакуатор, который вез «Lend Rover» в автосервис.