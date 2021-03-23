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Общество23 марта 2021 9:21

Мэр Ярославля показал проект благоустройства Тверицкой набережной

Ее отремонтируют по проекту «Решаем вместе!»
Полина Вачнадзе
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Мэр Ярославля показал проект благоустройства Тверицкой набережной

Фото: Мэрия Ярославля

В социальных сетях мэр Ярославля Владимир Волков опубликовал проект благоустройства Тверицкой набережной в Заволжском районе. Ее будут реконструировать в этом году по проекту «Решаем вместе!».

Набережную будут реконструировать в этом году

Фото: Мэрия Ярославля

- Здесь планируется разместить спортивную и детскую площадки с монолитным резиновым покрытием, установить лавочки и урны, обустроить площадку для пляжного волейбола, сделать освещение главной аллеи, всех площадок и прогулочных дорожек, в пляжной зоне оборудовать кабинки для переодевания, - пояснил глава Ярославля.

На Тверицкой набережной установят спортивную и детскую площадки

Фото: Мэрия Ярославля

Также в 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» и проекту «Решаем вместе!» в городе отремонтируют 24 двора, сквер у Яковлевской церкви и парк Победы на Липовой горе.

Ремонт пройдет в рамках проекта "Решаем вместе!"

Фото: Мэрия Ярославля

По направлению «Приоритетные проекты» в Ярославле установят три многофункциональных спортивно-игровых комплекса. Ранее мэр рассказал, что собираются сделать в Юбилейном парке города. По "Озерной гривке" идет доработка проекта.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ