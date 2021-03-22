Ярославль, встречай сервис «Пятёрочка Доставка»!

«Мы продолжаем активно запускать сервис «Пятёрочка Доставка» в новых городах, – отмечает директор по внедрению розничных технологий торговой сети «Пятёрочка» в макрорегионе Андрей Тощев. - Теперь быстро заказать на дом все необходимые товары и продукты из «Пятёрочки» могут и жители Ярославля. Особо подчеркну, что мы уделяем много внимания качеству сборки заказов, каждый наш сотрудник тщательно отбирает все позиции в заказ – как если бы он собирал этот заказ для себя. Мы заботимся о том, чтобы каждый наш клиент оставался доволен и рекомендовал своим друзьям и знакомым удобную и безопасную доставку из «Пятёрочки».

Заказать доставку продуктов из «Пятёрочки» достаточно просто. Необходимо скачать мобильное приложение «Пятёрочка Доставка», открыть его и далее все интуитивно просто. Заказы в Ярославле, как и в других городах, принимаются с 09:00 до 21:00. Они собираются непосредственно в универсамах «Пятёрочка», поэтому цены на товары аналогичны ценам в магазинах у дома. Особо отметим, что при заказе доставки действуют те же акции, а участникам программы лояльности «Выручай-карта» начисляются двойные (!) баллы. А новичков ждет приятный сюрприз: при использовании промокода BON20 на первый заказ будет действовать скидка 20%.

Торговая сеть гарантирует, что при заказе вы получите продукты с максимальным сроком хранения и только самые свежие фрукты и овощи. Стоимость доставки составляет всего 99 рублей. Оплата всего заказа производится сразу в мобильном приложении. Это удобно и безопасно – нет необходимости производить расчеты с курьерами.

Среднее время доставки в Ярославле составляет 45 минут от момента оплаты до получения заказа покупателем, что на 15 минут быстрее, чем в Москве.

Операционная модель экспресс-доставки основана на разделении функционала между торговой сетью, единым центром управления и IT-платформой для предоставления цифровых удаленных сервисов X5 FoodTech.

КСТАТИ

Сервис экспресс-доставки «Пятёрочка Доставка» уже работает на базе 719 магазинов и 8 дарксторов в Москве, Московской области, Казани, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Новосибирске, Саратове, Ижевске, Зеленодольске, Дзержинске, Перми и Набережных Челнах.