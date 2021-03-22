Двухмесячный ребенок пострадал при столкновении машин в Ивановской области

ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции. ФОТО: пресс-служба УМВД по Ивановской области

Двухмесячный ребенок пострадал в аварии на дороге Иваново-Родники. 22-летняя девушка, которая управляла ВАЗ-21120», пренебрегла соблюдением дистанции и врезалась в «Киа Спортейджер». От удара иномарку отбросило вперед и она влетела в «Ниссан Альмера».

ДТП произошло в пятницу, 19 марта. На место выезжали сотрудники ГИБДД и тогда авария была оформлена без пострадавших. Но уже в субботу в полицию из областной больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен двухмесячный ребенок. У малыша диагностировали травму головы, линейный перелом теменной кости.

- Ребенок получил травму в результате ДТП. Он находился в детском удерживающем кресле в автомобиле ВАЗ, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

На женщину-водителя составлен административный материал за несоблюдение дистанции. Попался и водитель «Ниссана»: во время проверки документов сотрудника Госавтоинспекции выяснили, что у него имеется неоплаченный в срок штраф. В отношении водителя иномарки возбуждено административное дело.