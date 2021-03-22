В Ярославле при поддержке «МебельМаркт» начинается конкурс субботников

Изображение предоставлено МАУ «Институт развития стратегических инициатив»

Тематика конкурса выбрана не случайно: недавно завершился курс повышения квалификации «Основы ландшафтного дизайна» для представителей территориального общественного самоуправления. Обучение также было организовано и проведено МАУ «Институт развития стратегических инициатив» совместно с ТЦ «МебельМаркт».

Слушателям вручили удостоверения и полезные методические материалы. За 8 недель участники курса изучили основы ландшафтной агрономии, инженерии и проектирования, научились подбирать растения по канонам ландшафтного дизайна.

Елена Акимова, активист многоэтажного дома в Ленинском районе, поделилась впечатлениями от занятий:

-Мы получили бесценные советы о благоустройстве дворовых территорий: о том, с чего нужно начинать свою работу, на что следует обратить особое внимание и каких ошибок можно избежать на каждой стадии преобразования территории. Надеюсь, что с каждым годом наши дворы будут становиться краше, удобнее и комфортнее, а значит, будет повышаться и качество жизни ярославцев.

Татьяна Кузнецова, руководитель PR-службы ТЦ «МебельМаркт», отмечает:

- Именно с целью благоустройства городских территорий и комфорта жителей было начато сотрудничество с МАУ «ИРСИ».

Фото предоставлено МАУ «Институт развития стратегических инициатив»

Курс по ландшафтному дизайну положил начало целому комплексу мероприятий для социально-активных ярославцев. Полученные знания они теперь смогут применить в конкурсе субботников, спонсором которого выступит ТЦ «МебельМаркт».

«Чистый двор – чистый город» — такое название присвоил организатор конкурсу, который начнется в Ярославле уже сегодня, 22 марта, и пройдет в несколько этапов. Принять в нем участие могут председатели, сопредседатели, инициативные группы жителей многоквартирных и частных домов, расположенных в тех районах города, где организовано территориальное общественное самоуправление.

Задача перед конкурсантами стоит непростая - предоставить проект в любую из номинаций: «Нескучный субботник» или «Веселая весна». Критериями оценки будут масштаб реализации проекта и степень вовлеченности жителей, новизна предложенных форм и методов работы.

После подведения итогов конкурса все участники получат дипломы, а победители — товары и услуги для реализации представленных проектов.

Подробную информацию о конкурсе субботников можно найти в соцсетях, а также на сайтах МАУ «ИРСИ», Инициатива76.рф и мэрии города Ярославля.