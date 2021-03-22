Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 марта 2021 года: ни одной смерти от COVID-19

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Всего заражений: 35274 (+97)

Умерли: 465 человека (0)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

В Ярославской области впервые за долгое время не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. Зараженных в регионе за сутки – меньше ста. В марте такие цифры впервые.

20 марта в Ярославскую область привезли еще одну партию вакцин от коронавируса – 200 доз. Всего в наш регион поступило 56472 дозы. Первый прививочный этап прошли уже 51242 человека, второй этап – 38095 ярославцев.