Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 марта 2021 года: ни одной смерти от COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 35274 (+97)
Умерли: 465 человека (0)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
В Ярославской области впервые за долгое время не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. Зараженных в регионе за сутки – меньше ста. В марте такие цифры впервые.
20 марта в Ярославскую область привезли еще одну партию вакцин от коронавируса – 200 доз. Всего в наш регион поступило 56472 дозы. Первый прививочный этап прошли уже 51242 человека, второй этап – 38095 ярославцев.