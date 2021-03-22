Вторая неделя Великого поста: правила и рецепты

На второй неделе Великого поста все христиане почитают страдания и воскрешение Иисуса Христа.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Питание становится более разнообразным, чем в предыдущие 7 дней, но есть продукты животного происхождения все также нельзя. В особом почете каши, грибы, овощи, фрукты, бобовые, квашенная капуста, свежие соки, масла, сухофрукты и орехи.
Понедельник
Первый день поста должен пройти в сухую, но заваривать чаи разрешено. На завтрак можно подать сытный салат из фруктов, орехов и меда. На обед - замариновать в лимонном соке свеклу, морковью, капусту, перец и порезать все в салат. Можно прикусить ломтиком хлеба. На ужин побалуйте себя специальным десертом:
- порежьте тонкими дольками хлеб;
- каждый кусок окуните в мед;
- посыпьте корицей и цедрой лимона;
- положите ломтики один на другой;
- сверху посыпьте грецкими орехами;
- уберите в холодильник на 3 — 4 часа.
Вторник
В этот день возвращаются масла, так что кашам быть! Ее сделайте на завтрак. На обед можно приготовить рассольник, картофельное пюре и овощной салат. На ужин - отбивные из грибов и капусты.
Для вкусного ужина понадобится:
-Капуста белокочанная 4 листа;
-Шампиньоны 150 г;
-Лук репчатый 70 г;
-Растительное масло 20-25 г;
-Чеснок 1 зубчик;
-Укроп сушеный;
-Белый молотый перец;
-Ржаной хлеб для сухарей 50 г;
Для начинки обжариваем лук, добавляем грибы и чеснок, солим и приправляем укропом с молотым перцем. Далее отбиваем листья капусты, выкладываем на них начинку и сворачиваем, затем обваливаем в хлебной крошке. Жарим блюдо пару минут на слабом огне.
Сухари к отбивным делаем самостоятельно. Сушим хлеб в духовке и измельчаем в блендере.
Среда
Третий день снова сухоядение. Предлагаем начать с мюслей залитыми соком. Обед - гречка с овощами. На ужин сделайте роллы из лаваша массы из авокадо с чесноком и свежим огурцом. Если не нравится лаваш, то можно заменить на водоросли нори. Собрать блюдо очень просто: для начинки смешать все ингредиенты, выложить на основу и дать постоять 15 минут.
Четверг
На завтрак готовим рисовую кашу с тыквой, на обед грибной суп, а на ужин запеченный картофель и квашенная капуста.
Рецепт завтрака:
- Рис – 250 грамм;
- Тыква – 300 грамм;
- Сухофрукты – 1 горсть.
Для начала очищаем тыкву, затем подготавливаем сухофрукты - замачиваем их в кипятке на несколько минут и промываем. После наливаем в кастрюлю масло, как только оно разогреется, выкладывает туда тыкву и ждем, когда она станет мягкой. Следующий шаг - высыпаем рис и готовим все вместе 20 минут. Когда рис будет почти готов, приправляем сухофруктами. Готовим еще 3 минуты и подаем.
Пятница
Этот день недели максимального воздержания от пищи, строгое сухоядение. Можно добавить в рацион небольшие перекусы из орехов, овощных салатов или постного хлеба.
Суббота
В выходные дни христиане могут снова добавлять растительное масло в пищу. На завтрак можно приготовить драники или блинчики из протертого картофеля 250 г, лука, моркови 100 г, с небольшим добавлением муки 150 г. На обед гороховый суп. Ужин можно сделать из ячневой каши с подливой на основе лука, моркови, томатов и перца, а также салат — капуста с морковкой.
Воскресенье
Последний день второй седмицы Великого Поста, но это не значит, что ограничения отменяются. На завтрак советуем приготовить пышные оладья с яблоками. На обед борщ, а на ужин плов с фруктами.
Для оладьев необходимо:
- мука - 4 ст. л.
- растительное молоко, вода или сок - 8 ст. л.
- яблоко - 1 шт.
- сахар или мед - 1 ч.л.
- растительное масло - 1 ст. л.
Смешиваем муку, сахар и мед, добавляем протертое яблоко -мешаем. После добавляем масло и отправляем все на сковороду. Жарим на среднем огне до появления золотистой корочки.