Вторая неделя Великого поста: правила и рецепты

На второй неделе Великого поста все христиане почитают страдания и воскрешение Иисуса Христа. Фото: Евгения ГУСЕВА

Питание становится более разнообразным, чем в предыдущие 7 дней, но есть продукты животного происхождения все также нельзя. В особом почете каши, грибы, овощи, фрукты, бобовые, квашенная капуста, свежие соки, масла, сухофрукты и орехи.

Понедельник

Первый день поста должен пройти в сухую, но заваривать чаи разрешено. На завтрак можно подать сытный салат из фруктов, орехов и меда. На обед - замариновать в лимонном соке свеклу, морковью, капусту, перец и порезать все в салат. Можно прикусить ломтиком хлеба. На ужин побалуйте себя специальным десертом:

- порежьте тонкими дольками хлеб;

- каждый кусок окуните в мед;

- посыпьте корицей и цедрой лимона;

- положите ломтики один на другой;

- сверху посыпьте грецкими орехами;

- уберите в холодильник на 3 — 4 часа.

Вторник

В этот день возвращаются масла, так что кашам быть! Ее сделайте на завтрак. На обед можно приготовить рассольник, картофельное пюре и овощной салат. На ужин - отбивные из грибов и капусты.

Для вкусного ужина понадобится:

-Капуста белокочанная 4 листа;

-Шампиньоны 150 г;

-Лук репчатый 70 г;

-Растительное масло 20-25 г;

-Чеснок 1 зубчик;

-Укроп сушеный;

-Белый молотый перец;

-Ржаной хлеб для сухарей 50 г;

Для начинки обжариваем лук, добавляем грибы и чеснок, солим и приправляем укропом с молотым перцем. Далее отбиваем листья капусты, выкладываем на них начинку и сворачиваем, затем обваливаем в хлебной крошке. Жарим блюдо пару минут на слабом огне.

Сухари к отбивным делаем самостоятельно. Сушим хлеб в духовке и измельчаем в блендере.

Среда

Третий день снова сухоядение. Предлагаем начать с мюслей залитыми соком. Обед - гречка с овощами. На ужин сделайте роллы из лаваша массы из авокадо с чесноком и свежим огурцом. Если не нравится лаваш, то можно заменить на водоросли нори. Собрать блюдо очень просто: для начинки смешать все ингредиенты, выложить на основу и дать постоять 15 минут.

Четверг

На завтрак готовим рисовую кашу с тыквой, на обед грибной суп, а на ужин запеченный картофель и квашенная капуста.

Рецепт завтрака:

- Рис – 250 грамм;

- Тыква – 300 грамм;

- Сухофрукты – 1 горсть.

Для начала очищаем тыкву, затем подготавливаем сухофрукты - замачиваем их в кипятке на несколько минут и промываем. После наливаем в кастрюлю масло, как только оно разогреется, выкладывает туда тыкву и ждем, когда она станет мягкой. Следующий шаг - высыпаем рис и готовим все вместе 20 минут. Когда рис будет почти готов, приправляем сухофруктами. Готовим еще 3 минуты и подаем.

Пятница

Этот день недели максимального воздержания от пищи, строгое сухоядение. Можно добавить в рацион небольшие перекусы из орехов, овощных салатов или постного хлеба.

Суббота

В выходные дни христиане могут снова добавлять растительное масло в пищу. На завтрак можно приготовить драники или блинчики из протертого картофеля 250 г, лука, моркови 100 г, с небольшим добавлением муки 150 г. На обед гороховый суп. Ужин можно сделать из ячневой каши с подливой на основе лука, моркови, томатов и перца, а также салат — капуста с морковкой.

Воскресенье

Последний день второй седмицы Великого Поста, но это не значит, что ограничения отменяются. На завтрак советуем приготовить пышные оладья с яблоками. На обед борщ, а на ужин плов с фруктами.

Для оладьев необходимо:

- мука - 4 ст. л.

- растительное молоко, вода или сок - 8 ст. л.

- яблоко - 1 шт.

- сахар или мед - 1 ч.л.

- растительное масло - 1 ст. л.

Смешиваем муку, сахар и мед, добавляем протертое яблоко -мешаем. После добавляем масло и отправляем все на сковороду. Жарим на среднем огне до появления золотистой корочки.