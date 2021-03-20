40 тысяч онкобольных: какой формой рака чаще болеют ярославцы?

На учете со злокачественными образованиями стоят 40 842 человека Фото: Олег ЗОЛОТО

Проблемы оказания онкологической помощи в Ярославской области обсудили на заседании региональной думы. Ситуация, скажем прямо, не радужная. Сейчас на учете со злокачественными образованиями стоят 40 842 человека. По итогам 2020 года показатель заболеваемости составил 469,8 случаев на 100 тысяч населения. Это меньше, чем в 2019 году, но не говорит о том, что болеть стали реже. По словам главного онколога Ярославской области Николая Кислова, Реже стали выявлять, в том числе, и из-за коронавирусных ограничений.

Чаще всего ярославцы болеют раком кожи. На втором месте - рак молочной железы, на третьем - рак легких.

Так выглядят раковые клетки Фото: Олег УКЛАДОВ

Что же мешает выявлять онкологию на ранних стадиях, когда есть все шансы победить болезнь? В первую очередь, дефицит диагностической аппаратуры и кадров в первичном звене. Из-за нехватки среднего и младшего медперсонала нет возможности провести запланированную реорганизацию первичного звена. В систему здравоохранения идут меньше половины выпускников медицинского колледжа.

Вторая причина, по которой трудно "засечь" болезнь, когда она только началась - отсутствие у ярославцев мотивации на сохранение здоровья. В третью - нет в больницах региона единого информационного пространства.

В итоге заседания комитет решил, что в Министерство просвещения России необходимо направить предложение, которое может помочь с решением кадрового вопроса. В среднем профобразовании необходимо применять систему целевого обучения, как это делается в высшем. Кроме того, необходимы изменения в федеральном законодательстве, которые позволят поддерживать врачей и другой медперсонал, работающий в сельской местности. также было предложено разработать областную систему мер поощрения медицинских работников.

Справка:

В 2020 году показатель пятилетней выживаемости онкопациентов увеличился на 4,6%. Показатель одногодичной летальности снизился на 4,9%.Показатель смертности населения от злокачественных новообразований за 3 года снизился на 2,6%.