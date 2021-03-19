Сбер в реальном времени

ФОТО: ПАО Сбербанк

Экосистема комфортной жизни

Начиная традиционную конференцию по итогам ушедшего года и перспективам текущего (встречи с журналистами не было только в 2020-м – из-за пандемии), Вадим Лушин сразу обозначил лейтмотив:

– Мы понимаем, что очень сильно меняется окружающий мир, и система Сбера теперь – это не просто банк, это целая экосистема с огромным количеством направлений работы, продуктов, в том числе небанковских. Это требует перестройки всей модели управления. В ситуации, когда, не считая традиционных финансовых продуктов, у нас появилось уже более 100 продуктов экосистемы, невозможно руководствоваться теми принципами, которые применялись в банке в последние более чем 100 лет его существования. Мы будем менять структуру, убирать лишние уровни иерархии, уходить от единоначалия в сторону распределенного лидерства, распределенной ответственности. И наше Ярославское отделение в этом плане является пилотным по стране.

Все более привычной для клиентов Сбера становится созданная им и постоянно расширяющаяся экосистема – набор продуктов, которые делают нашу жизнь удобнее. В Сбере пришли к выводу: людям нужны не деньги как таковые, а возможности для комфортной жизни. И в конкурентной борьбе выиграет тот, кто такие возможности создает.

Ситуация с пандемией только подтвердила это. Наверняка, многие согласятся – уже ставший привычным СбербанкОнлайн позволил его пользователям в условиях ограничений избежать множества проблем. Вдобавок благодаря расширению экосистемы Сбер сегодня – не только удобные платежи. В несколько кликов с телефона или компьютера можно оформить кредит, заказать из магазинов продукты питания и другие товары – это Сбермаркет, а также блюда из кафе - Delivery Club, безрецептурные лекарства – Сбер Еаптека. А еще - смотреть фильмы в Окко, заказывать такси, учиться и развлекаться и т.д. Востребованность этих предложений растет в разы.

Знания, движение, здоровье

Сбер в Ярославской области совместно с органами власти активно реализует проекты цифровизациии. Один из самых известных – школьная программа СберКласс для 5-9 классов. Она нацелена на то, чтобы персонализировать обучение, дать дополнительную возможность школьнику с помощью лучших педагогов страны изучать те направления, которые представляют для него наибольший интерес. Пользоваться этим или нет – каждый решает самостоятельно.

Еще одно стратегическое направление – внедрение искусственного интеллекта в практику работы ярославских больниц. Например, технология Voice to med, сервис транскрибирования голоса для заполнения медицинских документов, позволяет врачам экономить 1 час в день при работе с документацией, посвящая его своим пациентам и заметно повышая качество медицинских услуг.

Как раз во время первой волны пандемии из стадии пилота в промышленную эксплуатацию вошел транспортный проект и сразу стал популярным у пассажиров. На текущий момент оплатить проезд безналично можно на всех маршрутах муниципального пассажирского транспорта Ярославля (автобусы, трамваи, троллейбусы) – 565 бортов и на 150 бортах коммерческого транспорта, на 110 муниципальных и 58 коммерческих бортах г. Рыбинска.

Ежемесячно совершается более 1 млн операций по оплате проезда безналичным путем, а ближайшие планы – полноценная реализация проекта у частных перевозчиков. Также в планах расширить проект за счет карты «Тройка», которая действует в Москве и Московской области. Когда это произойдет, по одной и той же карте можно будет оплатить проезд во всех этих регионах – это актуально и для гостей из столицы, которые составляют большую часть туристов, посещающих Ярославскую область, и для нас самих.

Итоги 2020

Разумеется, Вадим Лушин подвел и итоги 2020 года, который был для Сбера очень насыщенным. В том числе и из-за пандемии, в условиях которой Сбер считал для себя важнейшей задачей поддержку клиентов – физических и юридических лиц.

Господдержка радикально снизила негативные эффекты воздействия пандемии на малый и средний бизнес. Только Ярославское отделение Сбера выдало более 2,5 млрд рублей кредитов по программам под 0 и 2% (это 3/4 таких кредитов, выданных в регионе).

Подавляющая часть из них в этом году будет списана, поскольку заемщики смогли выполнить все условия программы и сохранить на своих предприятиях рабочие места. Добавим, что в 2021 году уже стартовала новая программа господдержки малого бизнеса – под 3%.

Более доступная ипотека позволила поддержать не только строительную, но и все связанные с этим направлением отрасли – производство стройматериалов, мебели и т.д. Ведь, покупая квартиру, люди обустраивают ее. Так или иначе больше половины экономики «завязано» на строительство. Что касается цифр, то за прошлый год Ярославское отделение выдано почти 9 тысяч ипотек на 14,5 миллиардов руб.

Вадим Лушин отметил и то, что даже в период самых строгих антиковидных мер Сбер бесперебойно работал с клиентами, хотя при этом банк в соответствии с требованиями Роспотребнадзора порой был вынужден временно закрывать филиалы, в которых заболевали сотрудники. Поток клиентов, посещавших Сбер, в Ярославской области в пик пандемии снизился несущественно. И это при том, что большинство операций теперь можно выполнять в режиме онлайн. Очевидно, что у людей что работает «сила привычки» - Сбер относится к этому с пониманием, и по-прежнему рад видеть клиентов в своих офисах. Тем более, что там можно не только получить финансовые услуги, а и узнать много интересного про продукты экосистемы, воспользоваться различными сервисами.