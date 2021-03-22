«О рождении дочери узнал в лифте в Виннипеге»: ярославский акробат рассказал о работе в Цирке Дю Солей

Акробат из Ярославля Дмитрий Мурашев рассказал о работе в Цирке Дю Солей. ФОТО: из личного архива Дмитрия Мурашева

Экстравагантные костюмы, необычное освещение, оригинальная музыка и номера, от которых захватывает дух, и полный отказ от участия животных в представлении. Когда-то это была обычная уличная труппа, зато сейчас о Цирке Дю Солей – Цирке Солнца - известно, наверное, каждому. В труппах работают около 5 тысяч человек почти из 60 стран мира и стать частью этого коллектива мечтают многие артисты.

Акробату из Ярославля Дмитрию Мурашеву это удалось. И он поделится с КП-Ярославль своими впечатлениями о работе, пожалуй, в самом известном цирке мира и немного рассказал о его закулисье.

Номер "Русские палки". ФОТО: из личного архива Дмитрия Мурашева

- Помните, о чем вы подумали, когда впервые увидели выступления акробатов Дю Солей?

- Я из акробатической семьи, с 7 лет в этой сфере. Первые DVD-диски с записями профессиональных выступлений артистов мне показал дядя, когда вернулся с гастролей из-за границы. В тот день я посмотрел на акробатику с другой стороны. Я увидел, как можно эмоционально украсить движения, а чувства передать через акробатические упражнения. Эта театральность меня сильно зацепила. Тогда я и осознал, что это - то дело, которым хочу заниматься.

-Как вы попали в цирк Дю Солей? Строгий ли был отбор?

- Представители цирка обычно проводят смотры после серьезных соревнований по акробатике, чтобы там «зацепить» как можно больше спортсменов. Им важно найти акробата без циркового опыта, чтобы создать своего артиста «с нуля». Я был на двух смотрах в Ярославле и в Воронеже, мы с тренером понимали, что цирк может стать для меня хорошим продолжением спортивной карьеры.

Отбор будущих артистов идет по определенной системе, ее нельзя как-то обмануть или обойти. На протяжении всего времени, что ты находишься в цирке, тебе придется подтверждать свой уровень. Обучение проходит по методике Формейшн. За четыре месяца помимо занятий по акробатическим дисциплинам, тебе показывают, как накладывать грим, обучают актерскому мастерству и танцам.

Актеры сами накладывают себе грим. ФОТО: из личного архива Дмитрия Мурашева

-С каким номером вы выступали?

-Он назывался русские палки. Два нижних артиста держат на себе три скрепленных вместе шеста. Шест достаточно упругий, это позволяет верхнему артисту на нем прыгать как на батуте и выполнять в воздухе разные акробатические элементы.

Цирк Дю Солей любит ставить перед артистом абстрактные задачи, например, показать желтый цвет. И в какой-то момент тебя просят поставить свой номер. В цирке всегда творческая атмосфера, она помогает настроиться на нужную волну. В своем номере ты волен выбирать все: музыку, макияж, эмоции. Не только ты можешь показать контрасты своей личности, но и другие артисты на твоих глазах, могут кардинально меняться.

В своем номере артист волен выбирать все сам: музыку, макияж, эмоци. ФОТО: из личного архива Дмитрия Мурашева

- Расскажите, в каком ритме вы жили?

- На протяжении 5 лет мы колесили по Америке. Но мне удавалось совмещать личную жизнь с этой цыганской жизнью. Когда я начал выступать в «Алегрии», у меня родилась дочь. Мне сообщили эту радостную новость, когда я ехал в лифте в городе Виннипег.

Цирк поддерживает семейных людей, помогает с юридическими проблемами, гостиницами, документами. Пожалуй, единственное, что они не делают – не берут на чартерные рейсы семьи артистов, чтобы не усложнять себе перелеты.

"Команда" Дмитрия. ФОТО: из личного архива Дмитрия Мурашева

-Что было после гастролей?

-Меня позвали в «Алегрия Арена», это шоу от цирка Дю Солей. Те же выступления только на арене, которая собирают примерно за 8 часов. Это позволяет перемешаться по городам быстрее и долго на одном месте не застаиваться.

-Как ваша жизнь складывалась после «Алегрия шоу»?

- Когда стало известно, что «Алегрия» закрывается, мне предложили контракт в цирке Никулина на Цветном бульваре. Это был для меня новый опыт. В нашей столице своя публика, свой культурный бомонд. Зритель критично относиться к номерам. Вы либо завоюете любовь публики, либо к вам отнесутся холодно. И нам очень льстили отзывы публики на наш номер.

Потом меня пригласил снова в «Алегрия шоу», но он собирался работать под другим названием: «Алегрия в новом свете» («Alegria: In A New Light»). Но новая «Алегрия» так и не состоялась. Ровно год назад случился коронавирус, тогда для Америки это казалось чем-то далеким...

Но в тот день как будто что-то нехорошее повисло в воздухе и это было сразу заметно. Обычно шоу - это два шоу: одно происходит на сцене, а другое – за кулисами. Если за кулисами все плохо, на сцене это сказывается. После первого выступления нас уставших собирают и сообщают, чтобы мы покупали билеты и ехали домой.

Дмитрий: "Я бы хотел, чтобы в России появилось, что-то похожее на цирк Дю Солей, но с русским колоритом". ФОТО: из личного архива Дмитрия Мурашева

-О чем вы сейчас мечтаете?

-Я бы хотел, чтобы в России появилось, что-то похожее на цирк Дю Солей, но с русским колоритом. В свое время Дю Солей проявил высший пилотаж менеджмента. Из СНГ много номеров и коллективов уехало в этот цирк. И наши акробаты помогли сделать имя цирку. С поддержкой правительства Дю Солей смог стать лицом Канады, хочется, чтобы это случилось и у нас.