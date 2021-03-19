Дмитрий Миронов: «Миграционная ситуация в Ярославской области остается стабильной»

Дмитрий Миронов: - За минувший год в область прибыли около 56 тысяч трудовых мигрантов. Фото: Правительство Ярославской области

– За минувший год в область прибыли около 56 тысяч трудовых мигрантов. Хотя из-за пандемии коронавируса эта цифра оказалась почти вдвое ниже, чем в 2019-м, все равно она сопоставима с численностью населения довольно большого города. И это мы должны учитывать в своей работе, – отметил губернатор Ярославской области. – Сегодня ситуация в межнациональной сфере Ярославской области характеризуется как устойчивая. Уровень межнациональных противоречий между коренным населением и представителями разных национальностей невысок. Но ни для кого не секрет, что время от времени проявляется бытовая ксенофобия. И одна из причин этого – низкий уровень социокультурной адаптации мигрантов к местным условиям. Поэтому необходима постоянная работа по преодолению межнационального отчуждения и установлению атмосферы взаимного доверия и уважения между населением региона и приезжими.

Наибольшее число иностранных граждан, поставленных на учет в Ярославской области, – из Узбекистана, Таджикистана, с Украины, из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Киргизии, Казахстана.

Участники заседания отмечали, что положительный эффект в адаптационной работе с иностранными гражданами может быть достигнут только при самом тесном сотрудничестве властей с институтами гражданского общества. В регионе выстроена система эффективных механизмов взаимодействия с общественностью, в том числе и с национально-культурными общественными объединениями.

Помощь и поддержку сегодня иностранные работники могут получить в автономной некоммерческой организации «Центр содействия мигрантам», созданной в прошлом году решением правительства области. Также в 2020-м субсидию правительства области получил проект «Центр помощи мигрантам и членам их семей «Рука помощи». Он направлен на адаптацию членов семей работающих мигрантов.

– Реализация проекта шла на базе ресурсного центра этнокультурного просвещения нашей организации, – рассказал председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, заместитель председателя Координационного совета Ярославской области по вопросам межнациональных отношений Нур-Эл Хасиев. – За шесть месяцев проведено более 120 консультаций для мигрантов и 20 просветительских мероприятий для женщин-мигранток, имеющих несовершеннолетних детей.

Дмитрий Миронов отметил, что эффективность работы по адаптации иностранных граждан в регионе во многом зависит от деятельности органов местного самоуправления

В ходе заседания главы Некрасовского и Большесельского районов поделились опытом взаимодействия с представителями национальных организаций. Вновь прибывшим оказывают правовую и социальную помощь. Проводятся спортивные и творческие мероприятия, участниками которых мигранты становятся вместе с местными жителями.