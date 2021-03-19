Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 марта 2021 года: умерли два ярославца, госпитализированы 713

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 34980 (+103)
Всего выздоровлений: 33558
Умерли: 460 человека (+2)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
В Ярославской области еще два человека скончались от коронавируса. За сутки диагноз поставлен еще двум ярославцам, таким образом, общее число зараженных с начала пандемии достигло 34980 человек. Вылечились 33558 жителей области, скончались – 460.
На инфекционные койки госпитализированы 713 пациентов: 406 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 307 с типичной клиникой COVID-19.
.
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 18110;
Рыбинск – 3701;
Ростовский МР - 1890;
г.о. Переславль-Залесский - 1848;
Тутаевский МР - 1238;
Ярославский МР - 1121;
Угличский МР - 1107;
Борисоглебский МР - 971;
Некрасовский МР -867;
Гаврилов-Ямский МР – 792;
Пошехонский МР - 644;
Рыбинский МР - 496;
Даниловский МР - 434;
Мышкинский МР - 370;
Большесельский МР - 321;
Некоузский МР - 364;
Любимский МР - 280;
Первомайский МР - 241;
Брейтовский МР - 185.