Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 марта 2021 года: умерли два ярославца, госпитализированы 713

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 34980 (+103)

Всего выздоровлений: 33558

Умерли: 460 человека (+2)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

В Ярославской области еще два человека скончались от коронавируса. За сутки диагноз поставлен еще двум ярославцам, таким образом, общее число зараженных с начала пандемии достигло 34980 человек. Вылечились 33558 жителей области, скончались – 460.

На инфекционные койки госпитализированы 713 пациентов: 406 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 307 с типичной клиникой COVID-19.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 18110;

Рыбинск – 3701;

Ростовский МР - 1890;

г.о. Переславль-Залесский - 1848;

Тутаевский МР - 1238;

Ярославский МР - 1121;

Угличский МР - 1107;

Борисоглебский МР - 971;

Некрасовский МР -867;

Гаврилов-Ямский МР – 792;

Пошехонский МР - 644;

Рыбинский МР - 496;

Даниловский МР - 434;

Мышкинский МР - 370;

Большесельский МР - 321;

Некоузский МР - 364;

Любимский МР - 280;

Первомайский МР - 241;

Брейтовский МР - 185.